Olive, sarà un’altra pessima annata 

Alberi carichi di olive si alternano ad altri spogli. Una produzione a macchia di leopardo, fenomeno nuovo con cui sono costretti a fare i conti gli olivicoltori di Dolianova, paese con una tradizione olearia antichissima. Chi sperava nel principio di alternanza tra stagioni di bassa e alta produzione è rimasto deluso. Anche quest’anno sarà un’annata di sofferenza: poche olive anche se di qualità eccellente.

Nei campi

«La produzione è scarsa – conferma Antonello Carta, presidente della Copar, cooperativa di circa 430 soci - il dato positivo è che quest’anno le piogge hanno avuto un effetto benefico sullo sviluppo delle piante. Probabilmente la prossima stagione raccoglieremo olive in quantità. Adesso dobbiamo accontentarci della qualità. Il caldo di quest’estate ha debellato la mosca olearia. Le poche olive rimaste sugli alberi sono sanissime».

La raccolta comincerà tra qualche giorno e andrà avanti fino a novembre. «Anche per noi sarà un’annata di bassa produzione ma migliore di quella dello scorso anno – dice Manuela Loddo, a capo delle “Fattorie Loddo” che producono circa 60mila bottiglie all’anno – la scarsità dei raccolti è legata ai cambiamenti climatici. Questo spiega anche il fatto che ci siano terreni produttivi e altri meno a poca distanza. Non solo, anche la qualità dell’olio cambia da un uliveto all’altro».

Senza acqua

Il problema principale per i produttori è l’assenza di un sistema di irrigazione. Recentemente è partito il primo lotto del progetto per la realizzazione del distretto irriguo del Parteolla gestito dal Consorzio di Bonifica. Un intervento di circa 7 milioni di euro che interesserà per il momento solo la piana di Sibiola a Serdiana.

Per Dolianova occorrerà attendere ancora. «Sono anni e anni che chiediamo l’acqua – afferma Antonello Carta – più passa il tempo e più il problema si aggrava. Da noi, solo chi ha un sistema di irrigazione riesce a ottenere un discreto raccolto. Ma sono pochissimi gli uliveti attrezzati. Abbiamo un immenso patrimonio che però non produce. Anche per questo sono tantissimi gli uliveti in abbandono. Un impianto di irrigazione costa dai 20 ai 30mila euro.È questo che spaventa gli agricoltori, soprattutto i più giovani».

Il mercato

Tra gli olivicoltori c’è chi ha fatto di necessità virtù come Francesco Locci, titolare dell’omonimo oleificio che ospita anche il museo “Sa mola de su Notariu”: «Per far fronte al calo della produzione, da qualche anno abbiamo deciso di diversificare e puntare sull’accoglienza turistica riceviamo molti gruppi di croceristi. Turisti che oltre alle degustazioni e alla visita al museo sono molto interessati a capire i nostri sistemi di produzione che puntano sulla qualità dei prodotti. Un turismo esperienziale che apre una prospettiva interessante per tutto il territorio».

