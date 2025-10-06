Olive negli spazi comunali, un bando per la concessione 

È stato pubblicato il bando per la concessione temporanea e gratuita delle piante di olive del Comune di Monastir, riservato ai residenti. I lotti si trovato in via Parigi, nella zona tra via Ferrara e le piazze Madonnina e Municipio e nell’area Pip tra vico Raffaele Iozzino e il cortile delle scuole elementari di via Grazia Deledda.

La raccolta dovrà essere svolta direttamente del concessionario o con l’ausilio dei propri familiari, ma con regole precise: è vietato l’uso di attrezzature meccaniche o elettriche ed è proibito salire sugli alberi. Saranno consentiti soltanto strumenti manuali semplici, come i rastrelli.

L’olio prodotto, poi, non potrà essere venduto, ma destinato al solo uso personale.

I lavori dovranno concludersi entro il 31 dicembre e, al termine, le aree assegnate andranno riconsegnate pulite e libere dai residui vegetali. Le domande per la concessione della raccolta delle olive comunali si possono presentare online, attraverso il sito internet istituzionale, fino alle 13 di venerdì 17 ottobre.

Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza, pena l’esclusione dal bando. Nel caso di più di tre richieste, il 20 ottobre l’amministrazione comunale procederà al sorteggio in Aula Consiliare dei tre beneficiari a cui saranno assegnati i lotti in ordine cronologico del numero di protocollo dell’istanza di partecipazione. (y. m.)

