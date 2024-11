Olive, la sagra costa un occhio 

Lamentele per rincari dei prezzi per gli espositori e polemiche sulla scarsa collaborazione, secondo alcuni produttori di olio, da parte della Pro Loco nell'organizzare insieme la manifestazione: a Gonnosfanadiga ci si avvicina così all’appuntamento con la Sagra delle olive Sagra delle Olive, in programma come da tradizione per la penultima domenica di novembre. A creare malcontento, in particolare, una nuova delibera che ha imposto prezzi quasi triplicati per gli stand: diversi produttori lamentano che per uno spazio espositivo per cui l’anno scorso si pagavano intorno ai 50 euro, quest'anno si arrivi a spenderne 180.

Tra gli imprenditori che esporranno le proprie olive ci sarà Barbara Foddi: «Anche quest’anno – commenta – diversi elementi nell'organizzazione sarebbero potuti essere diversi. Noi olivicoltori abbiamo partecipato a una riunione in cui era già tutto scritto: siamo stati convocati solo per essere informati di decisioni già prese, non per essere resi partecipi. Ci sono tuttavia degli elementi positivi che voglio sottolineare come il fatto di essersi mossi per tempo sia per l’organizzazione sia per la pubblicità sui social».

Nove euro a metro quadro

A creare malcontento sono soprattutto le nuove tariffe: «Non posso essere d'accordo sui rincari», afferma Foddi. «Le tariffe sono state quasi triplicate e non ci è stato concesso nulla in più. Pagare circa 9 euro al metro quadro per lo stand più le varie marche da bollo sarebbe potuto anche andare bene se avessimo avuto maggiore pubblicità, un evento più complesso o attività collaterali. Invece paghiamo molto più cara la stessa cosa di tutti gli anni».

«La storia non cambia», sostiene Andrea Ghiani: «Ogni anno l’organizzazione e la gestione della sagra delle olive si rivelano problematiche. Quest'anno ci siamo trovati di fronte al rincaro del prezzo dello stand che, se giustificato da maggiori servizi, un evento migliore o altro, avremmo accettato di buon grado. Invece: stesse condizioni, stesse regole, stessa manifestazione ma prezzo triplicato. Anche per l'organizzazione ci sono stati dei momenti non propriamente favorevoli alla collaborazione. Spero che gli organizzatori rendano possibile una nuova riunione in cui ascoltare anche i produttori».

Riunioni? No grazie

Alle riunioni Luigi Deias non ha partecipato: «Il modo in cui è stata impostata la Sagra negli ultimi anni – spiega – non è accettabile. Era la sagra delle eccellenze e delle innovazioni dell’olivicoltura, è diventata una semplice sagra di paese dove si dà spazio a tutto meno che all'olivicoltura».

Chi scrive ha cercato di contattare sia l’amministrazione comunale sia la Pro Loco per dare loro la possibilità di replicare alle critiche ma né l'una né l'altra hanno risposto alle telefonate.

Solo su un aspetto i produttori concordano: «Per le olive è un’annata bellissima, avremo dei prodotti eccellenti».

