Olive e olio protagonisti per tre giorni 

L’oro verde e il paesaggio olivicolo sono saranno come sempre i grandi protagonisti della 31sima edizione della Sagra delle olive, in programma da domani al 19 ottobre nell’uliveto secolare de s’Ortu Mannu.

Grande novità quest’anno (sabato, alle 10) è “Oro verde”, il primo congresso nazionale dei paesaggi dell’olio, un’occasione per mettere in rete istituzioni, docenti, ricercatori ed esperti. «È sempre aperta - dice la sindaca Debora Porrà - la scommessa che ci vede coltivatori della nostra identità e promotori delle nostre bellezze, concepite anche come motore per lo sviluppo territoriale». Importante, secondo Michele Sonnessa, presidente di Città dell’Olio, «valorizzare i nostri patrimoni per contrastare l’abbandono, preservare le biodiversità e generare nuove opportunità. Protagonista come sempre anche la musica d’autore con i Sikitikis, sabato alle 15.30, ed a seguire la dj Set con i “90 Land”. Domenica, alle 15, di scena i Modena City Ramblers e poi Beppe Carletti, Sergio Reggioli e il raduno delle cover band sarde dei Nomadi. Altra novità sarà “Evoolio”, happy hour internazionale con gli studenti di Afs Intercultura a base di cocktail a base di olio.

Durante la sagra anche la festa de su Pilaieddu (sabato e domenica) a s’Ortu Mannu che prevede fiera della tradizione ed esibizione dei gruppi folk dell’isola.

