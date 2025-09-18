Olive comunali per i disoccupati  

Il Comune di Settimo San Pietro intende assegnare in concessione i frutti pendenti derivanti dagli ulivi comunali presenti nell’area denominata Sa Terra de Sa Cresia, nella scuola media di via Carducci, nel viale Berlinguer, in piazza Giovanni XXIII (Piazza di Chiesa), in piazza Pertini e nella Casa Dessy.

La concessione riguarda la campagna di raccolta 2025 ed è rivolta a cittadini disoccupati, o inoccupati residenti in paese.

Le domande di partecipazione al bando dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 26 settembre. La trasmissione potrà avvenire anche tramite email. Lo stesso giorno, alle 13,30, dopo la chiusura del bando, presso la sala consiliare, sarà effettuato il sorteggio delle richieste pervenute nei termini previsti con l’indicazione del bando che si dovrà appunto occupare del raccolto.

È da anni che il Comune propone il bando con fini di beneficenza: una parte dell’olio prodotto, esattamente il 20 per cento, sarà destinato al Centro cottura della Caritas che da lunghi anni opera a Settimo San Pietro, garantendo puntualmente i pasti ai bisognosi che ne fanno richiesta. Quest’anno si annuncia una produzione discreta. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA