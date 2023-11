Olive, anche a Terramaistus la raccolta delude le attese 

Neanche le olive delle campagne fertilissime accanto al rio Terramaistus hanno reso quanto ci si aspettava. Nel frantoio dei Fratelli Olla, l’unico di Guspini, si macina solo due volte alla settimana. La raccolta è entrata a regime, ma i cassoni restano vuoti: il bilancio stagionale è al di sotto dei 100 quintali complessivi. Le olive sono mature, ma la resa è bassa, praticamente 16 litri di olio per 100 chili di olive. Un’annata che, per l’olio extravergine dop, sarà ricordata come una delle più scarse di sempre dal punto di vista quantitativo.

«È proprio vero – esordisce il titolare Guido Olla – i produttori hanno iniziato a conferire per la molitura, in questi giorni la raccolta è entrata a pieno regime, ma risulta ampiamente scarsa: l’andamento della stagione con le copiose piogge primaverili e i picchi prolungati di caldo estivo hanno sicuramente inciso pesantemente sulla quantità complessiva e influito negativamente sulla crescita dell’oliva. Il miglioramento della resa potrà avvenire nel mese di dicembre quando le olive saranno completamente mature». Le percentuali di rendimento rendono antieconomica la raccolta, nei numerosi oliveti sparsi nelle campagne di Guspini il lavoro viene fatto da pensionati solo nei luoghi facili da raggiungere con i mezzi di trasporto, per passione e per trascorrere il tempo all’aria aperta. Per l’anno in corso si dovrà attingere alle riserve dell’olio novello 2022.

