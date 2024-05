Olio, vino e pistoccu: patto tra eccellenze in difesa dei “piccoli” 

Gli imprenditori ogliastrini si uniscono nella promozione delle prelibatezze locali. Grazie a un bando del Gal nasce Eccellenze d'Ogliastra, progetto volto a realizzare una filiera di prodotti agroalimentari del territorio in grado di soddisfare le esigenze del consumatore finale e valorizzare le piccole produzioni che rischiano di scomparire a causa della massificazione del mercato. La Cooperativa Piccoli Proprietari e Coltivatori d'Ogliastra di Lanusei è capofila dell’iniziativa.

Verranno coinvolti gli operatori del settore Ho.Re.Ca, hotel, ristoranti, scuole, supermercati, mense scolastiche e aziendali, i Gruppi di Acquisto Solidale. Anche 1500 studenti delle secondarie e materne scopriranno i sapori locali attraverso l’esperienza della “Sana Merenda”. Tra i prodotti selezionati vino, olio, ciliegie, olive, miele di corbezzolo, pane e dolci. «Non solo un esempio di cooperazione tra produttori, ma è una visione audace per trasformare radicalmente il modo di consumare e promuovere i prodotti locali – dice il responsabile del progetto Patrizio Re – è questa un'opportunità senza precedenti per rafforzare il legame tra i produttori e i consumatori, garantendo al contempo la sostenibilità economica, sociale e ambientale delle comunità». Nel progetto: Panificio Ferreli di Lanusei, Cantina Gebelias di Loceri, Apicoltura Marco Demuro di Loceri, Azienda agricola FruSec di Loceri, Azienda agricola Caterina Meloni di Lanusei e la Cooperativa Piccoli proprietari e Coltivatori d'Ogliastra di Lanusei. Per ottimizzare la commercializzazione verrà allestito uno spazio promozionale nella sede della Cooperativa.

