Olio, un’annata disastrosa 

Nelle campagne ogliastrine, molti produttori di olio si sono già messi il cuore in pace e stanno avvisando i consumatori: le olive sono pochissime. Se ne riparlerà l’anno prossimo, tempo e clima permettendo, naturalmente. Sì, perché anche quest’anno i veri nemici delle olive sono stati il clima e la siccità della stagione precedente. Quelle poche olive che si trovano sono soprattutto nella zona costiera e in pianura, mentre nelle aree interne il calo è piuttosto marcato. Eppure, sebbene la crisi del prodotto, quest’anno è stato inaugurato un nuovo frantoio fra Ilbono e Lanusei. È il 14esimo in Ogliastra. Un’apertura in controtendenza rispetto al periodo: gli esperti parlano di un crollo della produzione che sfiora il 70 per cento.

Testimone storico

Omero Pili ha 70 anni e da cinquanta tratta olive e oro verde. È titolare di un frantoio a Osini, ma per trovare stagioni pluriennali di crisi dice che bisogna tornare indietro alla metà degli anni Cinquanta. «Mio padre aveva acquistato un terreno nel 1954 ma nei successivi quattro anni fu un disastro. Le annate sono cicliche, ma qui l’ultima stagione più o meno positiva è stata quella del 2023. L’anno scorso malissimo, quest’anno non va meglio anche se qualcosa la stiamo facendo, con clienti che arrivano anche da Castiadas. Purtroppo quando le olive erano in fiore la troppa umidità è stata fatale». Dal suo frantoio di Ilbono, Paolo Demuru recita le stesse litanie dolorose per il mondo dell’olivicoltura: «Rispetto al 2023 stimiamo un calo della produzione intorno al 70 per cento». Demuru offre qualche numero per raccontare l’emergenza: «In una stagione positiva si possono raccogliere anche 10mila quintali di olive con una resa media di 18 litri per ogni quintale. Adesso siamo a meno di un terzo della produzione del 2023».

I consigli

Stefania Tangianu illustra il momento dal frantoio a conduzione familiare di Lotzorai. «Sarà una stagione complicata e molto breve. Le olive sono soprattutto sulla costa. Da un punto di vista qualitativo - dice - stiamo vedendo un prodotto di buona qualità». Tangianu è prodiga di suggerimenti: «Consiglio agli olivicoltori che non hanno olive, di non saltare la potatura quest’anno perché le piante hanno moltissimi germogli nuovi. È auspicabile che in primavera ci sia una bella fioritura, da regolare con la potatura, se si vuole ridurre l’alternanza».

