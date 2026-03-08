Olio in strada, via Repubblica chiusa alle auto 

Non bastassero le strade a pezzi, i cantieri per il ponte in piazza Marcia, la circonvallazione crivellata di buche. Sabato un mezzo pesante ha seminato un grosso quantitativo d’olio luogo via Repubblica, che attraversa il rione di Corosa. Nell’impossibilità di riuscire a pulire la carreggiata (complice forse il fine settimana), l’arteria, di importanza cruciale per la circolazione cittadina è stata transennata e chiusa al traffico. Evidenti i disagi e i chilometri addizionali per tutti coloro che scendendo dal centro fossero diretti verso la circonvallazione a valle. Il nastro rosso che chiudeva l’accesso nella parte alta è stato subito rimosso, con ogni probabilità da chi per raggiungere casa non aveva un’altra opzione. Chiuso l’accesso da piazza Milano. Oggi potrebbe essere il giorno buono per le operazioni di pulizia.

