Olio esausto ai piedi delle dune di Torre dei Corsari, nel tratto che segna l’accesso alla spiaggia. La scoperta è stata fatta mercoledì e subito sono state avviate le indagini da parte della Polizia locale di Arbus.

Tutto è iniziato con la segnalazione al Comune di alcune chiazze inquinanti sul litorale, alla quale ha fatto seguito il sopralluogo degli agenti che hanno sequestrato l’area nella quale sono state recuperate due taniche di plastica al cui interno c’era dell’olio esausto. «Abbiamo subito segnalato alla Procura della Repubblica che ha convalidato il sequestro e disposto la chiusura dell’area – spiega il coordinatore della Municipale, Giovanni Steri –. Ieri mattina siamo tornati sul posto e un bidone era stato portato via e l’olio era sparso a terra lungo una striscia di almeno dieci metri. A questo punto si tratterebbe di un doppio reato. La grande quantità di sostanza oleosa lascia pensare che si tratti di olio utilizzato nei ristoranti. Nel parcheggio della spiaggia è in funzione un sistema di videosorveglianza: le telecamere potrebbero aver ripreso i responsabili. Per far luce sulla vicenda acquisiremo le immagini. Nonostante i controlli lungo la Costa Verde siano frequenti, il malcostume, l’incoscienza e la mancanza di responsabilità da parte di alcuni sono difficili da sconfiggere».

Avvisato immediatamente dell’accaduto l’assessore comunale all’Ambiente Simone Murtas. «Si tratta di un danno all’ambiente in un’area sic, un sito di interesse comunitario, un fatto dunque ancora più grave. È scattato l’allarme inquinamento e le indagini vanno avanti – assicura l’esponente della Giunta –. Con la dispersione di questo olio è stata messa a rischio la salute pubblica in una zona molto frequentata tutto l’anno e creato un danno all’ecosistema della zona. L’autore di questo ignobile gesto ha preferito evitare le procedure legali per lo smaltimento, spero che venga individuato al più presto e che venga assicurata la giusta punizione».

