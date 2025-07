Olio e vernaccia motore del turismo 

Vino, vernaccia e olio come motore di promozione territoriale. I produttori locali ci credono, convinti che per intercettare un pubblico capace di generare ricchezza duratura servano idee, eventi e una comunicazione moderna e mirata.

«Il mare da solo non basta più – spiegano all’unisono – i turisti cercano esperienze vere, vogliono conoscere, assaporare, partecipare». Lo conferma Antonella Orrù, che con la sorella Anna guida l’azienda agricola Treslizos, pluripremiata realtà immersa nell’agriturismo di famiglia Il Giglio a Massama. «Abbiamo moltissimi turisti, soprattutto stranieri, che vengono a visitare l’azienda dopo aver letto dei nostri prodotti su riviste specializzate – racconta – Apprezzano il gusto, le caratteristiche organolettiche e nutrizionali, la sostenibilità. Acquistano il nostro olio, ma sono soprattutto interessati alle nostre tradizioni: per questo partecipano con entusiasmo alle cooking class».

L’iniziativa

In questo contesto si inserisce con forza l’iniziativa “Notti a Palazzo Arcais”, un ciclo di eventi pensato per valorizzare le eccellenze locali. Fino al 12 agosto, ogni martedì dalle 21 alle 24, lo storico edificio nel cuore di Oristano ospita un percorso tra i sapori e i saperi del territorio: ceramica artistica, vino, olio e racconti di produzione. La manifestazione è promossa dall’assessorato alle Attività produttive del Comune, la Provincia, la Confartigianato, l’Ecomuseo e dal Consorzio della Vernaccia di Oristano, con la partecipazione di realtà produttive come la Cantina del Rimedio, le Tenute Sinis, l’Azienda agricola Franco Ledda e lo stesso Agriturismo Il Giglio. Ogni settimana, l’appuntamento prevede masterclass a numero chiuso, su prenotazione, dedicate alla degustazione di olio e vino. Protagonista della serata di apertura è stata la Vernaccia, eccellenza simbolo del territorio.

Le reazioni

«Siamo molto soddisfatti – afferma Gianni Dessì, responsabile commerciale della Cantina del Rimedio – c’è grande interesse. Molti partecipanti all’evento hanno già chiesto di poter visitare la nostra cantina. È chiaro che la promozione dei nostri prodotti può essere un volano per il turismo: le istituzioni devono investire di più in promozione». Una visione condivisa anche da Franco Ledda, produttore dell’olio pluricultivar S’ard e viticoltore nel cuore del Sinis. «Capita spesso che, dopo aver assaggiato i nostri vini o il nostro olio nei ristoranti della zona, i turisti vogliano vedere con i propri occhi i luoghi di produzione - racconta - Di recente un cliente indonesiano, conosciuto a Trieste durante un evento, è venuto a Oristano appositamente per visitare le terre dove nascono i nostri prodotti. Abbiamo un enorme potenziale ancora inespresso. I turisti amano il nostro mare, ma apprezzano anche che il nostro ambiente urbano si integri perfettamente con quello rurale». A sottolineare il valore strategico dell’iniziativa è l’assessora alle Attività produttive del Valentina de Seneen: «Vogliamo creare un racconto integrato del territorio, che parta dalla qualità dei prodotti e coinvolga la cultura e l’accoglienza».

