Olio e pane, dopo lo stop per la pandemia  il paese mette in mostra i suoi tesori 

Ritorna, dopo la pandemia, “Sa dia de s’Ollu e su Liori”. Domenica trenta aprile il piccolo centro del Sarcidano si veste a festa per rendere omaggio a due prodotti tipici del posto, l’olio e il pane. in paese sono tanti i terreni destinati agli uliveti che producono un prodotto di una qualità ampiamente riconosciuta. Accanto non mancano i campi biondi di grano senatore Cappelli la cui farina si impasta con l’acqua per regalare fragranze uniche.

Un programma ricco con degustazioni, laboratori e dimostrazioni e con la musica itinerante della SeuinStreet Band che accompagnerà i visitatori nelle strade del paese. Possibile inoltre visitare i musei e fare un’escursione al villaggio di San Simone. Alle 18, infine, il concerto dei Tazenda “Antistasis” nella piazza dell’Anfiteatro. (s. g.)

