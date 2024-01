«Olio di lentisco, che passione» 

Fino al secolo scorso era l’olio dei poveri, oggi, invece, è un prodotto di nicchia. Per Susi Cadeddu, 59enne di Guspini, però, l'olio di lentisco è una vera passione. «È un lavoro importante da fare per alcuni mesi e richiede impegno. Io seguo un metodo artigianale che prevede la raccolta manuale delle bacche per utilizzare solo le più mature che vengono pulite da eventuali foglie e lavate in acqua calda. Il resto della lavorazione avviene a freddo e la spremitura può durare anche più di una giornata», racconta la donna che trascorre molto tempo nel laboratorio ricavato in un ex distilleria in paese.

Cos’è

Da queste parti lo chiamano “s’ollu de stincu” e per produrlo si raccolgono le bacche nelle campagne intorno al centro abitato. In questo periodo capita infatti di incontrare gruppi di ragazzi che arrotondano lo stipendio dedicandosi alla raccolta: il prodotto viene poi comprato da privati o consegnato ai frantoi che accettano i semi purché si raggiunga una molitura di almeno 100 chili. La resa è molto bassa: servono infatti dai 12 ai 15 chili di bacche per produrre un litro d’olio che viene ancora utilizzato seguendo le tradizioni del passato quando era un prezioso antinfiammatorio per curare ferite, ulcere, ustioni e piaghe. Di più, perché l’olio viene anche usato in campo cosmetico o, ancora, in cucina per aromatizzare bruschette e piatti a base di legumi.

Come si fa

«La separazione dell'olio avviene per decantazione: l’olio più leggero sale in superficie e l'acqua più pesante resta in basso. Dopo la prima decantazione – prosegue Cadeddu – si trasferisce in un contenitore appropriato e durante l’inverno perderà gli eventuali residui di impurità. A quel punto avremo un olio pulito, giallo oro e profumatissimo. Non è molto usato in cucina, purtroppo molti non ne conoscono i modi di impiego e altri si lasciano spaventare dal prezzo. In cosmetica invece è molto più apprezzato nei saponi e negli unguenti, nelle creme viso antirughe, nelle preparazioni per pelli sofferenti con particolari dermatiti e per igiene dentale. Ho cominciato a fare l'olio di lentisco solo perché volevo usarlo nel sapone, poi nel tempo, lo studio e l’esperienza mi hanno dato modo di diventare una specialista nel mio hobby».

