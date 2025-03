Olio bruciato su un edificio: danni a una casa e un negozio 

Olio bruciato di auto sulle facciate di un’attività commerciale e un’abitazione. Succede a Pula, in corso Vittorio Emanuele nella serata di domenica, giorno in cui si è celebrato il Carnevale intercomunale. Da quanto emerge, non si tratterebbe di uno scherzo ma di un vero e proprio atto vandalico. Sono stati imbrattati il locale Ichnos Food e l’abitazione adiacente. Nella mattinata di lunedì, alcuni operai del Comune hanno provveduto a gettare della sabbia per rimuovere l’ingente quantità di olio sul marciapiede ma le facciate restano ancora sfregiate. I proprietari della casa hanno già denunciato il fatto ai carabinieri della stazione di Pula. Nell’area è presente una telecamera di sorveglianza di proprietà del Comune che, insieme a quelle private del locale imbrattato, potranno essere d’aiuto per risalire all’identità dei colpevoli.

Sempre domenica, intorno alle 17, durante la sfilata di Carnevale, uno degli spettacolari carri a tema ha preso fuoco creando paura e sgomento tra i presenti. Il rogo si è sviluppato dal gruppo elettrogeno a benzina che alimentava il carro. Uno degli addetti alla manutenzione stava facendo rifornimento mentre il mezzo era ancora in funzione. Un errore che ha innescato un principio di incendio. Fortunatamente a bordo del carro era presente un estintore che ha permesso di spegnere le fiamme. L’incidente si è risolto senza feriti o gravi conseguenze per le persone sul carro e il pubblico presente. (f. c.)

