20 febbraio 2026 alle 00:21

Olio, boom all’estero ma crollano le coltivazioni 

Olio italiano vincente rispetto ai diretti concorrenti dell'area Mediterranea: il prezzo dell'Evo (olio extravergine) italiano ha spuntato nei listini il prezzo medio di 7,58 euro al chilo pari a 1,5 volte quello greco (5,05 euro al chilo), 1,7 volte l'Evo spagnolo (4,54 euro al chilo) e 2,1 volte quello tunisino (3,68 euro al chilo). Lo rileva una indagine dell'Area Studi Mediobanca che evidenzia le buone performance del made in Italy sui mercati internazionali ma anche fragilità del comparto olivicolo nazionale che è in carenza produttiva e disavanzo commerciale strutturale. In calo inoltre i consumi interni del 4%, con l'Italia che si attesta in terza posizione con una quota sui quantitativi totali del 12,3%. Abbiamo dunque l'oro verde ma sembriamo i primi noi a dimostrare di non crederci. Dal 2014 al 2024, secondo l'analisi Mediobanca, la Sau (Superficie Agricola Utilizzata) nazionale destinata alla coltivazione di olivi si è ridotta del 7,1%.

L'olio d'oliva Made in Italy ha un rilevante peso nel commercio internazionale: nel 2024 l'Italia, nonostante la storica carenza produttiva, è seconda sia per esportazioni mondiali, con 2,8 miliardi di euro dopo la Spagna (5,1 miliardi) e prima del Portogallo (1,5 miliardi), che per importazioni con 2,9 miliardi, dopo gli Stati Uniti (3 miliardi) e prima della Spagna (1,4 miliardi).

