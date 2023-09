Olimpiadi nazionali di CyberSicurezza, successo per gli studenti dell’Othoca 

Prestigiosi risultati per l’Itis Othoca. Alle olimpiadi di CyberSicurezza si sono distinti 9 ragazzi, in particolare Davide Sechi e Diego Oliva, accompagnati dal docente Massimiliano Pia, nella finale di Torino hanno vinto rispettivamente l'argento, classificandosi all'ottavo posto e il bronzo con la ventunesima posizione. Soddisfazione anche per la squadra composta da Davide Sechi e Nicholas Meli che, con gli studenti dell’Università di Cagliari Emanuele Massidda, Lorenzo Corrias e Christian Scano, seguiti dai docenti Davide Maiorca e Sofia Tocco, hanno conquistato il quinto posto su 43 partecipanti. «Dal 2019 partecipiamo al “CyberSecurity National Labs” con ottimi risultati» sostiene il preside Franco Frongia. ( s.c. )

