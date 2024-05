Olimpiadi invernali sotto inchiesta 

MILANO. L’ombra delle mazzette sugli appalti per i servizi digitali delle Olimpiadi invernali. Ieri la Finanza ha perquisito le sedi della Fondazione “Milano-Cortina 2026” e della società umbra Vetrya, poi Quibyt, e di Deloitte. Risultano indagati per corruzione e turbativa d’asta l’ex ad della Fondazione Vincenzo Novari, l’ex dirigente Massimiliano Zuco e il rappresentante legale delle due società con sede a Orvieto, Luca Tomassini.

Le cortesie

L’inchiesta è nata da quella sui servizi di telefonia e si riferisce agli anni 2020-2021. Secondo la ricostruzione, per «favorire l’affidamento delle gare relative al cosiddetto ecosistema digitale» alla Vetrya, l’ex ad e l’ex dirigente avrebbero ricevuto «somme di denaro e altre utilità», come «la Smart» in uso a Zuco, pagata «direttamente da Tomassini tramite Vetrya fin dal novembre 2019», per via delle sue «cortesie», si legge nei messaggi WhatsApp acquisiti, fatte «ultimamente».

Posti di lavoro

Nel decreto di perquisizione si ricostruisce quanto è venuto a galla nei primi accertamenti. Tra le «utilità» in cambio di affidamenti per quasi un milione e 900 mila euro, vinti anche da Quibyt (la srl creata sempre da Tomassini e subentrata nel novembre a Vetrya finita in liquidazione), oltre al denaro gli inquirenti indicano anche posti di lavoro. Da un lato, l’assunzione in Fondazione di «personale dipendente che (...) appare come parte di una cerchia di soggetti conosciuti da Novari». Dall’altro, l’intervento di Tomassini su Novari per «consentire» la nomina nel «comitato organizzatore» di Zuco come «direttore tecnico dei servizi digitali», con un «compenso complessivo» che oltrepassa gli 857mila euro tra il 2020 e il 2022 e «con assegnazione» dell’auto acquistata dalla società umbra. Per lui, inoltre, si cerca «di avere un importo» da trasferirgli, come si legge in una mail interna. Zuco inoltre avrebbe insistito «con Tomassini affinché uno dei due loghi di Milano-Cortina 2026, oggetto di un “televoto” pubblico gestito - a livello tecnologico - sempre da Vetrya, avesse la meglio sull’altro (in violazione dell’idea stessa di una “giuria popolare” alla quale era deputata, in via esclusiva, la scelta)».

RIPRODUZIONE RISERVATA