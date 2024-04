Olimpiadi d’italiano, sul podio uno studente del liceo Fermi 

Era uno dei quattro ragazzi sardi in gara, nell’ambito appuntamento di Ercolano. Francesco Secci è riuscito a ottenere il secondo posto alle Olimpiadi d’italiano, nella categoria junior, manifestazione giunta alla 13esima edizione e organizzata dal ministero dell’Istruzione. Lo studente del liceo scientifico e linguistico Fermi, classe seconda C, ha conquistato il traguardo grazie a un’ottima prova svolta a distanza.Test complesso, superato in modo brillante dal ragazzo che riempie d’orgoglio la sua docente d’italiano, Luisa Sirigu. Mariantonietta Ferrante, dirigente della scuola: «Sono orgogliosa dei risultati degli studenti e del lavoro dei docenti». (g. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA