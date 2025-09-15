VaiOnline
San Sperate.
16 settembre 2025 alle 01:24

Olimpiadi di quartiere, ritorno col botto 

L’edizione 2025 di “Bixinaus” a San Sperate, disputata tra sabato e domenica dopo otto anni di assenza, sarà ricordata come una delle migliori di sempre. Le “olimpiadi dei quartieri” hanno messo in competizione San Giovanni, Santa Suja, Redentoristi e Sant’Andrea in una lunga serie di discipline che hanno unito sport tradizionali e giochi da tavolo: ping pong, basket, scacchi, Risiko, pinella, Uno, freccette, biliardino umano e tanto altro. A trionfare è stato il quartiere di San Giovanni, in maglia gialla, che ha sollevato la coppa tra l’entusiasmo generale.

La manifestazione ha registrato numeri da record, con una partecipazione altissima e superiore alle aspettative degli stessi organizzatori. «Che sarebbe stato un successo lo sapevo, ma non immaginavo così tanto», ha commentato emozionato Danilo Marcis di Santa Suja, storico volto di “Bixinaus”: «Abbiamo dimostrato che non esiste una generazione migliore di un’altra: quando si ha un obiettivo comune, si riesce a riunire un paese intero e a farlo divertire».

Dello stesso avviso Luca Vassallo dei Redentoristi: «Sono state due giornate impegnative ma straordinarie. Basta chiedere alle 350 persone che, fino alle 4 del mattino, hanno dimostrato che San Sperate è un gran bel paese, accogliendo vecchi e nuovi abitanti, giovani e anziani, professionisti e disoccupati».

Per i vincitori, la soddisfazione è stata doppia. «Dopo anni di pausa è stato emozionante riorganizzare e rivivere questa esperienza», hanno raccontato Grazia Fois e Aurora Corona di San Giovanni: «I veri protagonisti sono stati i colori e i sorrisi che hanno riempito le strade. Tutta la fatica è stata ripagata dalla gioia della comunità».

Anche il sindaco Fabrizio Madeddu, in maglia gialla, ha sottolineato l’importanza sociale della manifestazione: «Ci permette di fare comunità ed è questo il suo valore più grande. Ci ho creduto fin dall’inizio ed è stato bellissimo viverlo in prima persona».

Tra gli organizzatori più giovani, Federico Bratzu ha ribadito il valore della partecipazione: «A volte si dice che a San Sperate non si faccia mai nulla. Non è vero: questa edizione dimostra che quando ci si mette tutti insieme, si può realizzare qualsiasi cosa».

