Olimpiadi di Italiano, tracce su Eco e sull’Europa Buone le prove degli studenti liceali sardi  

Prima in Sardegna, diciottesima in Italia tra i Senior, gli studenti del triennio. Si è conclusa così, con un risultato più che lusinghiero, l’avventura della cagliaritana Margherita Messina alle finali delle Olimpiadi di Italiano, disputate giovedì ad Ercolano sotto l’egida del Miur e dell’Accademia della Crusca. L’esito della gara è stato reso noto ieri, al termine della cerimonia di premiazione trasmessa in diretta Youtube.

Sono partiti in 35mila

Alla competizione si erano iscritti all’inizio dell’anno scolastico trentacinquemila studenti da tutta Italia e dall’estero. Per cui il suo diciottesimo posto tra i 42 Senior finalisti è tutt’altro che da buttar via.Insieme a lei, a rappresentare la Sardegna nella stessa categoria, c’erano anche i bravissimi Riccardo Orgolesu di Olbia (ventesimo) e Daniele Loche di Bosa (trentatreesimo). Nella categoria Junior, invece, ottimo risultato di Francesco Secci, studente del biennio del liceo Fermi di Nuoro, che ha sfiorato la vittoria, classificandosi addirittura al secondo posto.

«Considerato il calibro della prova, non posso lamentarmi», ha commentato a caldo la studentessa del liceo classico Siotto. «Le tracce erano tre: su Marco Polo, l’Europa che verrà e Umberto Eco. Il punteggio massimo era 60 e io ho totalizzato 52,5. Prima di cominciare ero molto emozionata, ma alla fine dentro di me sentivo di aver fatto un buon compito. È stata un’esperienza magnifica, molto stimolante».

