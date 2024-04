Olimpiadi di italiano, oggi la sfida 

Eccelle in italiano ma non conosce il sardo. È una studentessa del liceo classico Siotto, Margherita Messina, l’unica cagliaritana qualificata alla fase nazionale delle prestigiose Olimpiadi di italiano. La competizione è organizzata da Miur, Accademia della Crusca, Rai e Premio Campiello. L’atto conclusivo oggi ad Ercolano, in modalità online, con prova uguale per tutti, mentre la premiazione si svolgerà domani in diretta su Youtube. La concorrenza è agguerrita in quanto i finalisti sono 87. Tanti sì, ma solo in apparenza perché in realtà si tratta di un gruppo selezionatissimo: alla competizione, infatti, hanno preso parte inizialmente oltre 34mila studenti da tutta Italia e perfino dall’Estero.

Le passioni

Margherita ha 19 anni e frequenta la 5° C. «Ho origini campane da parte di madre», si presenta, «mentre mio bisnonno era lucano. Sono testarda ma mi piace il confronto e la mia qualità migliore è la determinazione». Parla senza cadenza. «Molti pensano che sia del nord». Adora l’italiano. «Mi piace come suona: è romantico come il francese. Nelle materie scientifiche invece non brillo, specialmente in fisica». E parla molto bene anche l’inglese ma, a sorpresa, non conosce il sardo. «Un grande cruccio per me, mi piacerebbe tanto impararlo. Quando sento parlare mia nonna non capisco mai niente».

I progetti

Ascolta musica di ogni genere ed epoca. «Più straniera che italiana». Guarda molti film e legge per rilassarsi libri di genere thriller, gialli, fantasy e horror, senza disdegnare i classici. «Calvino, Svevo, Pirandello, London, Flaubert, Kafka». Cosà farà dopo il diploma? »Il piano A è Giurisprudenza, poi Magistratura, mentre il piano B è psicologa criminale».

Da bambina inventava filastrocche e componeva poesie. «Ma ho sempre preferito la prosa e ancora oggi, quando ho delle idee, sento il bisogno di metterle per iscritto, con il risultato che le mie emozioni e i miei pensieri finiscono in un taccuino o tra le note del telefono».

La prova

La prova finale sarà scritta e durerà 4 ore. «Spero di trovare una traccia interessante, in caso contrario mi spremerò le meningi», promette, «vorrei fare bella figura, considero peraltro un buon risultato già essere qui, ma non significa che voglio accontentarmi. Ci tengo a ringraziare le mie insegnanti Silvia Martelli e Francesca Maria Vanini, che è in pensione». Alle selezioni Margherita ha sempre partecipato. «Tranne lo scorso anno perché stavo male. Il miglior risultato in seconda, quando arrivai terza a livello regionale». Nessuno studente del Siotto ha mai vinto.

«Nel 2019 Lucrezia de Giudici si classificò quinta», ricorda Simonetta Lisci, referente d’istituto per le Olimpiadi. «L’auspicio è che Margherita possa farcela perché è una ragazza dai mille interessi, caparbia, con tanta voglia di mettersi in gioco».

A rappresentare la Sardegna ci saranno anche i bravissimi Daniele Loche (Bosa), Riccardo Orgolesu (Olbia) e Francesco Secci (Nuoro).

RIPRODUZIONE RISERVATA