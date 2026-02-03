Olimpiadi, -2: «Saremo pronti» 

MILANO. «Il respiro profondo prima del rettilineo finale». È con una merafora sportiva, e non poteva essere altrimenti, che Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, descrive ai delegati del Cio, riuniti nella 145ª sessione al Mico di Milano, i giorni e le ore che mancano alle cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Non si sbilancia ancora l'ex presidente del Coni, che questi Giochi italiani li ha voluti e sempre difesi fino all'ultimo, a dire che è tutto pronto ma lo sarà «alle 20 di sera del 6 febbraio» quando tutti gli occhi del mondo saranno puntati sull'Italia, su Milano e sullo stadio di San Siro.

Il punto

«Abbiamo organizzato di fatto le Olimpiadi negli ultimi due anni e mezzo, con un'accelerazione impressionante», spiega Malagò ai giornalisti alla vigilia di un altro appuntamento importante, l'elezione del board del Cio che lo vede tra i candidati. «Io che sono un super ottimista, se volete vi dico sì; però secondo me sarà tutto pronto. Se si esce da qui e si va a vedere uno degli impianti, si sta finendo di sistemare i dettagli, che sono tantissimi e fanno la differenza». Lo stesso concetto rimarcato da Andrea Varnier, ad della Fondazione Milano Cortina: «Stiamo facendo gli ultimi ritocchi», le Olimpiadi sono come «un'opera d'arte, se potessimo andremmo avanti per un altro mese a ritoccarla».

Le difficoltà

Non è stato facile organizzare i Giochi invernali in un periodo complicato, prima con il Covid che ha bloccato i lavori, poi con le guerre e gli aumenti delle materie prime e dell'energia, poi ci sono stati anche i cambi di governo: «Abbiamo attraversato quattro governi, ognuno con interlocutori diversi e in più c’è stato il Covid e poi le guerre», sottolinea Malagò che ammette come è stata «una corsa contro il tempo, un viaggio che è durato quasi sette anni e non è stato privo di difficoltà e ostacoli». Un ringraziamento lo ha voluto fare un po' a tutti, ma soprattutto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è stato sempre vicino all'organizzazione e anche lunedì ha portato un messaggio di saluto e di pace al teatro alla Scala, dove si è aperta la 145ª sessione del Cio, il Comitato olimpico internazionale. «Mi sento di dire che è veramente meraviglioso, ci è sempre stato vicino dal primo giorno», sottolinea Malagò, «ci ha sempre confortato, ci ha ricevuto quando c'era anche necessità, non solo per aspetti istituzionali, devo dire anche con grandissima franchezza, con grandissima onestà». Domani la fiamma olimpica arriverà finalmente a Milano dopo aver percorso un viaggio di 12mila chilometri «ma ciò che ci attende è senza dubbio la parte più impegnativa del percorso», dice Malagò nel suo discorso davanti alla platea di delegati del Cio. «Stiamo affrontando giorno e notti di pura passione, emozione e tensione che non dimenticheremo mai». Per la prima volta nella storia dei Giochi olimpici verranno accesi due bracieri, uno a Milano e uno a Cortina. «Ci stiamo preparando ad abbracciare il mondo nel nome dello sport e dei suoi valori», conclude, «a celebrare gli atleti e i loro successi in sedi di livello mondiale, immerse in uno scenario di straordinaria bellezza naturale».

Le ultime

Sarà il curling a testare per primo il ghiaccio di Milano-Cortina 2026. Già stasera alle 19.05 ci sono quattro match della fase a gironi del doppio misto, dove l'Italia difende il titolo di Pechino 2022 con Stefania Constantini e Amos Mosaner. L'Italia scenderà sul ghiaccio domani e la Corea del Sud sarà la prima avversaria, in mattinata (ore 10.05); mentre nel turno serale ci sarà la sfida con il Canada. Venerdì gli azzurri affronteranno Svizzera ed Estonia, prima di sfilare per la Cerimonia inaugurale: Mosaner avrà anche l'onore di vestire il ruolo di portabandiera a Cortina, città natale della sua “socia” Costantini.

