Oliena-Seul a ritmo di pop Così Grazia Puligheddu fa cantare tutta la Corea  

Esiste un ponte che lega Oliena a Seul, cuore pulsante di una new generation musicale che raccoglie l’interesse di migliaia di giovanissimi, incantati dal fenomeno del pop coreano.

Qui, dallo scorso febbraio, la cantautrice Grazia Puligheddu, 22 anni, ha trovato una nuova dimensione, in cui si sta facendo strada, grazie ad un innato talento e la voglia di mantenere viva la propria identità sarda.

La formazione

Per la giovanissima artista barbaricina, quella per la musica una passione coltivata fin dall’infanzia al fianco dei genitori, la cantante Maria Luisa Congiu e il chitarrista-compositore Pasqualino Puligheddu, scomparso nel 2020, e maturata al Liceo Musicale Satta di Nuoro con il maestro Alessandro Catte. Ma per Grazia la svolta arriva già alle scuole medie: «Essere cresciuta in una famiglia di artisti», ci racconta, «è una fortuna immensa, che mi ha portato a salire sul palco per la prima volta a 7 anni. Ma a far scoccare la scintilla per il pop coreano è stata la mia migliore amica Melissa Pinna. Dai banchi di scuola mi fece scoprire degli artisti allora sconosciuti. Ne rimasi estasiata».

La scelta

Ne nasce una vera e propria passione per Grazia Puligheddu, che si immerge in uno studio accurato sul pop internazionale, fin quando nei mesi scorsi decide di partire per la Corea: «In Italia», aggiunge, «ho partecipato alle selezioni di “Amici” e “X Factor”. Avrei potuto puntare sui contatti dei miei cari, ma cercavo un luogo dove emergere attraverso la meritocrazia e le mie sole forze. Si è aggiunto il fatto che in Italia non vedevo la possibilità di avere quel futuro artistico tanto desiderato. E così, dopo essermi trovata a scegliere se partire per gli Usa o in Corea, ho preferito trasferirmi a Seul, dove le opportunità per i giovani sono immense».

«I miei genitori»

Qui, per la giovane artista, arriva il contratto con l’etichetta Black y music diretta dal popolare cantante Wooil: «In Corea il comparto musicale è strutturato in maniera completamente diversa dall’Italia. Dopo aver effettuato varie audizioni, ho avuto la possibilità di collaborare fin da subito con una prestigiosa agenzia. Le condizioni, tuttavia, non mi hanno soddisfatto perché volevano che emergesse una Grazia che non è reale. Ma non mi sono arresa, finché non è arrivata l’opportunità nella Black y music». E così mentre nella capitale sud coreana iniziano a campeggiare i cartelloni con le date dei suoi prossimi concerti, lei, ribadisce: «È certamente un primo ma importante passo, ma cammino con i piedi per terra, puntando a lavorare sodo per il futuro che immagino fra qui e gli Stati Uniti. La Sardegna mi manca e in tutto ciò che faccio ci metto la passione per il canto trasmessa da mia madre e quella per scrittura e composizione da mio padre».

«Le mie oigini»

Ma per Grazia Puligheddu, al lavoro sul suo primo album tra inglese, coreano e italiano, la tappa orientale parte di un progetto più ampio: «Sto avendo modo di affinare il canto del posto, ma anche di incidere canzoni in inglese. A questo aggiungo le esibizioni in diversi teatri e resort e le collaborazioni in canali YouTube dove promuovo la Sardegna agli amici coreani, che restano incantati dai nostri usi e costumi».

