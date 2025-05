Oliena entra nell’associazione delle Città del vino  

Oliena è entrata a far parte dell’associazione nazionale Città del vino, che riunisce i Comuni italiani a forte vocazione vitivinicola. L’ingresso sarà celebrato domani alle 18 al Giardino Calamida con la manifestazione Nepentes, l’evento organizzato dalla società Galaveras e Comune di Oliena che ogni anno rende omaggio al celebre vino simbolo del paese. Il programma si articolerà tra degustazioni, musica e cultura con le aziende e i produttori privati. Dieci i vini. «Confermare Oliena come un punto di riferimento nel panorama vitivinicolo è uno dei nostri obiettivi – affermano il sindaco Bastiano Congiu e l’assessora all’Agricoltura Pierantonia Congiu – valorizzando le radici culturali del territorio e consolidando la collaborazione con cantine e produttori. L’ingresso rappresenta una scelta strategica e consapevole, orientata a promuovere le nostre eccellenze come leva per lo sviluppo turistico ed economico. Il vino è una delle espressioni più autentiche della nostra identità». L’amministrazione comunale riceverà la bandiera delle Città del vino dalle mani del vicepresidente nazionale Giovanni Antonio Sechi che interverrà con un contributo dal titolo “Ruolo e compiti dell’associazione nazionale Città del vino”. «Il nostro gruppo cresce – dice Sechi – con Oliena si aggiunge un tassello fondamentale». (g. pit.)

