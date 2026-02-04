VaiOnline
Giovanili.
05 febbraio 2026 alle 00:30

Oliena: dal centro dell’Isola ai tornei principali 

Non importa quale sia il traguardo programmato ma la qualità del percorso intrapreso per raggiungerlo e come conquistarlo. Questo lo spirito dell’Oliena Calcio, una bella realtà al centro dell’Isola che, con la forza e l’orgoglio della comunità e anche con lo sport, combatte con i problemi legati allo spopolamento del territorio, quindi con i pochi giovani in paese. Ospiti della trasmissione “Giovani di categoria” su Radiolina, la presidente Emanuela Giordanelli e il tecnico Pietro Salis parlano di «un duro lavoro che però ci permette di trasmettere ai nostri bambini un messaggio importante: nel calcio come nella vita nessuno ti regala niente ma con impegno, tanta costanza e zero scuse i risultati arrivano sempre. Non importa quali, conta spingersi sempre oltre i propri limiti per essere soddisfatti di sé stessi».

La struttura permetterebbe numeri più alti ma è difficile coinvolgere nuovi tecnici. Aiuta la partnership col Cagliari Calcio, punto fermo della quindicinale attività giovanile: «Siamo stati tra i primi ad aderire all’Academy rossoblù. Ci consente di avere una formazione a livello dirigenziale e soprattutto a livello tecnico con incontri formativi settimanali». I risultati sul campo non sono da meno. «Abbiamo raggiunto i campionati regionali con Allievi, Giovanissimi e Allievi Élite, espressione altissima del calcio sardo che ha portato i nostri ragazzi a confrontarsi con squadre del calibro di Latte Dolce e Alghero», spiega la presidente, «abbiamo vinto il Torneo Energit/Saras con la formazione 2013, tanti bambini sono stati selezionati dalla Football Academy del Cagliari per le Rappresentative regionali e tanti nostri ragazzi hanno trovato spazio in ottime realtà isolane».

