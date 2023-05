Oliena, Cannonau likeness:  l’Isola indossa l’abito rosso 

Se il Cannonau potesse parlare direbbe “mito Sardegna”. Si esprimerebbe così, nella lingua degli umani ancora un po’ inadeguata, per svelare la ricchezza di storia e tradizioni che attraversa un calce di quel vino unico al mondo. Ed è proprio questa sacralità ancestrale e moderna che oggi, domani e lunedì catturerà centinaia di appassionati a Oliena in occasione del Cannonau likeness international, tre giorni di degustazioni, convegni, masterclass e incontri informativi. Ma soprattutto di Sardegna. Un’onda travolgente, quella rosso-Cannonau, che interpretano al meglio tre esperti mondiali del settore, protagonisti a Oliena questo fine settimana per la grande kermesse. «Cannonau? Un’uva che custodisce la grande storia non solo della Sardegna ma di tutto il Mediterraneo, della civiltà occidentale»: Charlie Arturaola, esperto vitivinicolo, considerato tra i migliori palati al mondo. «Un vitigno capace di regalare un vino straordinario, fortemente territoriale come pochissimi in Italia e nel pianeta»: Riccardo Cotarella, presidente mondiale di Assoenologi. E se il mercato americano trova «sexy il Vermentino», puntualizza Stevie Kim, coreana di origine, bocconiana di formazione e Managing director di Vinitaly International, ma soprattutto esplosiva forza della comunicazione vitivinicola, «il Cannonau è carattere. Ed è l’identità stretta con la sua Isola l’elemento di forza che lo caratterizza meglio».

L’evento

Dunque è bene partire da questi presupposti per entrare in quell’emozione contagiosa che da Oliena, a partire da oggi, raggiungerà wine lover, esperti del settore, buyer e appassionati di enoturismo: obiettivo, valorizzare il vitigno principe dell’Isola e i suoi tanti cugini sparsi nel mondo. Idea formidabile avuta da Vinoway Italia che cura l’evento col Comune di Oliena, Fondazione di Sardegna e la preziosa collaborazione di Assoenologi e di Regione. «La Sardegna ha raggiunto livelli altissimi di qualità nella produzione vinicola», spiega Davide Gangi, presidente di Vinoway, «l’unico deficit riguarda la capacità di comunicare questa eccellenza in modo efficace, ed è un vero peccato. Da qui l’idea di accendere i riflettori sull’Isola vitivinicola». Che non si tratti solo di un semplice concorso enologico (in gara 164 produttori e una super qualificata giuria), lo si capisce dal ricco parterre di ospiti e relatori importanti che hanno aderito all’iniziativa, oltre a Kim, Arturaola, Cotarella, tanti nomi di spicco: Gioacchino Bonsignore, giornalista del TG5; Frédéric Galtier, Grenache du Monde; Alessandro Rossi, wine manager Partesa; Christian Scrinzi, Gruppo Italiano Vini, Mariano Murru, presidente di Assoenologi Sardegna e direttore tecnico della Cantina Argiolas; e poi gli enologi Piero Cella e Daniele Manca, e Angelo Concas, presidente di Epulea. Il regista e autore televisivo, Pietro Mereu: suo il video documentario sulla Blue Zone. Fondamentale poi l’apporto delle associazioni e organizzazioni sarde Donne del Vino; Museo del Vino ed Enoteca regionale; il Movimento Turismo del Vino; e le Città del Vino.

Interventi

«La manifestazione Cannonau likeness», spiega Mariano Murru, «si propone come appuntamento ricorrente per la promozione del nostro vino simbolo, il Cannonau, e della Sardegna intera con la partecipazione di esperti di caratura internazionale che discuteranno di tematiche di grande rilevanza per l’intero comparto vitivinicolo. L’auspicio – aggiunge – è quello di superare i campanilismi, lavorando uniti facendo conoscere al mondo tutte le eccellenze della nostra Isola attraverso quel meraviglioso biglietto da visita che è Oliena con il prestigioso hotel Su Cologone e i suoi dintorni tra vigne centenarie, montagne incantate, mare cristallino, storia, tradizione. Ospitalità, cibi e vini straordinari». L’assessore Antonio Congiu ribadisce come il Comune abbia «fortemente voluto Cannonau likeness. Oliena vanta una lunga tradizione e cultura enologica ed enogastronomica. È quindi il palcoscenico ideale per una manifestazione così importante. Da sempre crediamo nelle potenzialità della viticoltura e dell'enoturismo per lo sviluppo del nostro territorio e della Sardegna. Eventi come questo sono una vetrina importante per farci conoscere a livello nazionale e internazionale». Tutto a immagine del Cannonau.