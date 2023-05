B. Olginatese 4

Ferrini 0

Brianza Olginatese : Grimoldi, Brambilla (88’ Castagna), Duca, Frigerio (72’ Valsecchi), Sala, Aiello, Belingheri (88’ Panizza), Manzoni (88’ Mauri), Astuti (76’ Battistessa), Ponzoni (60’ Adamoli), Tironi (85’ Sormani) . Allenatore: Conca

Ferrini : Murtas, Ambu (81’ Aramo), Mattana (46’ Santone), Carta, Atzeni, Corona, Manca (88’ Mei), Moro (52’ Perra), Tufano (54’ Tinti), Putzolu (52’ Pusceddu), Puddu (60’ Liguori).

Allenatore : Locci.

Arbitro : Passarotti di Mantova.

Reti : 25’, 38’ e 70’ Belingheri, 88’ Battistessa.

Olginate. Netta sconfitta in trasferta per la Ferrini contro una strariprante Brianza Olginatese nella prima partita delle finali nazionali under 17.

Il match

I padroni di casa prendono subito in mano il pallino del gioco e dopo 25’ passano in vantaggio con una bella percussione di Belingheri. La Ferrini non riesce a rientrare in partita e dopo dieci minuti subisce il raddoppio dei brianzoli ancora con Belingheri. I cagliaritani, frastornati, provano una timida reazione, senza però creare particolari problemi ai padroni di casa. Nel finale della prima frazione di gioco, è ancora l’Olginatese a rendersi pericolosa con un bel tiro dalla distanza.

Nella ripresa non cambia la sinfonia. Infatti, sono sempre i padroni di casa a dominare il gioco e a rendersi pericolosi. Al 60’, l’indiavolato Belingheri cerca la tripletta personale con un destro dalla distanza che impegna Murtas. Tripletta che arriva dopo altri dieci giri di lancette con un tiro di precisione che supera l’incolpevole portiere cagliaritano. La Ferrini non sembra riuscire a reagire seriamente. due minuti dal 90’, arriva il poker con la rete messa a segno dal subentrante Battistessa. La squadra brianzola si è rivelata un avversario ostico per la Ferrini che non è riuscita a sfruttare l’equilibrio e la forza devastante del suo attacco, il migliore nel campionato regionale con 111 gol, imbrigliato perfettamente dalla difesa avversaria.

