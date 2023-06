“Olga”, scegli tra il tuo sogno  di ginnasta e la salvezza della tua gente 

In una fase storica particolarmente sensibile ai conflitti internazionali, il film “Olga” del regista svizzero Elie Grappe prende spunto dalle prodezze di una giovane atleta per rimettere in questione le “Euromaidan”, ossia le contestazioni scoppiate nel 2014 in Ucraina durante il regime del leader filorusso Viktor Janukovyč.

Figlia di una giornalista schierata contro il sistema, Olga è pronta a lasciare Kiev e partire per la Svizzera, col desiderio di vincere le competizioni europee di ginnastica artistica e concorrere per le Olimpiadi. È una scelta compiuta principalmente per la sua tutela, poiché la madre è caduta vittima di attacchi ordinati dal regime e vuole tenerla al sicuro. La distanza da casa la farà man mano ambientare con le nuove compagne di squadra, ma consapevole degli orrendi scontri che divampano fra le strade della sua città finirà combattuta tra la realizzazione del suo sogno e il voler contribuire agli ideali di libertà e sostegno per la sua gente. Un’impostazione narrativa concreta e lineare - valorizzata dalle riprese che brillano soprattutto nell’immortalare le sensazionali evoluzioni ginniche - avanza di pari passo coi filmati d’archivio, attestando la durezza delle manifestazioni. La forza espressiva del racconto si percepisce soprattutto nel carico di tensione della protagonista: il suo dramma la riduce vittima di un perfezionismo esasperato che riversa tutto sulla sua disciplina, mettendo a serio rischio la propria stabilità e salute. Un film che, a posteriori, vive di un fardello ancor più pesante, perché triste anticipatore di una crisi che ancora incede e pare anzi non favorire alcuna tregua. (g. s.)