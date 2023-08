Oleandri rasi al suolo: è polemica 

Serramanna si divide sul taglio degli oleandri in viale Cimitero. Una potatura «troppo radicale» a giudizio della minoranza e di molti cittadini. La bordura, evidentemente trascurata anche nella più elementare manutenzione, si era allargata fino ad invadere il marciapiede, costringendo le persone a passeggiare in mezzo alla strada. Le proteste sono state raccolte dall’amministrazione che ha affidato il servizio a una ditta specializzata che nei giorni scorsi ha raso al suolo le piante di oleandro.

Le motivazioni

«Lo stesso lavoro è stato fatto alcuni mesi fa sugli oleandri di via 25 Aprile, fronte Pineta, e nessuno ha avuto nulla da ridire», dice il sindaco Gabriele Littera, che prova a spegnere le polemiche seguite al taglio, drastico, degli oleandri. «Sarebbe bastata una potatura meno invasiva», è stata la critica di molti anche sui social. «Un bel taglio adesso per un risultato che dura nel tempo», sostiene invece il sindaco Littera in un post su Facebook con il quale ha annunciato i lavori. «Una società specializzata ha eseguito la potatura, alla base, degli oleandri del viale Cimitero e in altre vie del centro urbano. Credo che si tratti di un intervento opportuno, anche nel suo essere radicale. Da troppi anni si è atteso e ora, per ridare alla pianta uno sviluppo corretto, e a noi cittadini un viale verde ma percorribile, ordinato, gestibile dal personale del Comune, è stato giusto ripartire dalla base», spiega il sindaco confortato dal «parere positivo di tecnici ed esperti su un taglio che è stato "testato" su altri oleandri di circa 20 anni, alla prima potatura, alti circa 5 metri, come quelli in via XXV Aprile. È stata una scelta fatta solo dopo attente valutazioni e della quale siamo convinti, anche se può essere oggi impopolare».

L’opposizione

Al dibattito seguito al taglio degli oleandri di viale Cimitero non manca il contributo delle opposizioni consiliari. «Non condividiamo l’operazione, gli oleandri andavano potati, non c’è dubbio, ma non era certo necessario un taglio radicale. Il sindaco ci fa sapere che ricresceranno, questo è ovvio. Ma è pure ovvio che occorrerà fare il lavoro due volte con maggiori spese, o il sindaco pensa che ricresceranno già ordinati e senza bisogno di potature?», commenta il gruppo Più Serramanna guidato da Gigi Piano, che parla di «poca attenzione per il verde pubblico che oggi è più che mai giallo».

Anche Carlo Pahler (Serramanna Futura) non risparmia critiche. «Sicuramente c’erano tempi e modalità differenti per svolgere questo lavoro e di certo non basteranno tre mesi per la ricrescita delle piante, come dice il sindaco. Sarebbe interessante verificare invece la corretta esecuzione dei lavori con lo smaltimento del verde, gettato in un’area pubblica».

