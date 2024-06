Old Mound Festival Sul palco di Guspini c’è anche En?gma 

Saranno in sei ad alternarsi sul palco del nuovo festival del Campidano. L’Old Mound, un nome che ricorda la storica località mineraria Montevecchio, si terrà nei Giardini Pubblici di Guspini e promette una serata all'insegna del divertimento, mescolando generi come rap, techno, punk, rock e commerciale. L'appuntamento è fissato per oggi dalle 20.30.

A dare il via alla serata saranno i Roman Krays, band guspinese pronta a infiammare il pubblico con il loro energico punk-rock. I quattro musicisti sono particolarmente entusiasti per il loro album di debutto "Quanto Costa Sognare", recentemente dato alle stampe. Seguiranno i Madeinjapan, una tribute band dei Deep Purple che promette hard rock. La loro performance sarà un viaggio negli anni '70, grazie a brani iconici come “Child in Time” e “Smoke on the Water”. Il duo rap guspinese Coro & Madj prenderà poi il controllo del palco, con rime potenti e ritmi travolgenti. Ed ecco En?gma, tra i fondatori della Machete Crew di Salmo, ora artista indipendente. Considerato uno dei poeti più influenti del rap italiano, En?gma arriva dalla Gallura per conquistare il Campidano. La serata proseguirà con il dj Roberto Fenu e, a chiudere l'Old Mound Festival, sarà Miss Marascia, la regina della techno in Sardegna, pronta a infiammare la consolle con la sua energia travolgente. L’ingresso è libero.

