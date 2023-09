Olbia, vittoria “sporca”: «Ma così mi piace di più»  

Leandro Greco rifugge i facili entusiasmi, ma dopo la prima storica vittoria dell’Olbia contro la Vis Pesaro, nell’anticipo di venerdì, non riesce a trattenere la soddisfazione. «Sapevo che non sarebbe stata una partita semplice: avevo avvisato i ragazzi che avremmo trovato una Vis aggressiva, e così è stato, ma la squadra mi è piaciuta per come ha interpretato la partita. Forse, siamo stati meno bravi nel palleggio rispetto alla sfida col Cesena, ma le vittorie sporche sono quelle che mi piacciono di più, perché sono da squadre vere», ha spiegato dopo la trasferta marchigiana il tecnico dell’Olbia, al bis dopo il successo sul Cesena. «Venivamo da una vittoria che ci poteva togliere più che dare, paradossalmente, in termini di energie nervose e attenzione, invece così non è stato, ed è la cosa più importante al di là dei 6 punti, che al momento sono fieno in cascina», ha aggiunto poi Greco, all’esordio in panchina da primo allenatore.

Verso il derby

«In queste due partite la squadra mi è piaciuta molto: sulla mentalità stiamo lavorando da inizio ritiro, e il modo di stare in campo, di occupare gli spazi e le vittorie accelerano questo percorso. Però, siamo solo all’inizio: ora recuperiamo un po’ di energie e ripartiamo per preparare la prossima partita». Sarà il derby con la Torres, primo della stagione, sabato sera al “Nespoli” e per il quale saranno da valutare le condizioni di Mordini, uscito malconcio dal match di venerdì. E di Nanni, partito dalla panchina contro la Vis.

