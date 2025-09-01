Olbia vittima dell’incertezza 

Da uomo di calcio scafato qual è, alla vigilia del debutto in Coppa Italia contro l’UniPomezia Giancarlo Favarin non aveva nascosto i problemi dell’Olbia. «Siamo un cantiere aperto e siamo partiti in ritardo: noi a Pomezia andiamo a dare il massimo, ma con questa consapevolezza«, ha dichiarato prima della partenza. Facile intuire, però, che il tecnico toscano non si aspettasse cinque schiaffoni da una neopromossa. Dopo aver superato la matricola Monastir solo ai rigori al turno precedente, domenica scorsa i romani hanno eliminato l’Olbia con un sonoro 5-0 nel quale molto è stato regalato, vedi il fallo da rigore di Lucarelli e l’autogol di Islam che hanno spianato nel primo tempo la strada all’avversario. Al termine della sfida Favarin ha sottolineato che gli errori commessi erano legati per lo più alla scarsa condizione per la preparazione partita in ritardo: «Sono appena 20 giorni che lavoriamo. Loro sono una squadra forte, più avanti di noi: qualche errore sui gol presi si poteva evitare, ma in questo momento ci può stare tutto».

L’incertezza

Tuttavia, considerato anche che dieci undicesimi della formazione iniziale erano giocatori dell’anno scorso, la sensazione è che il risultato non sia frutto solo del lavoro sul campo. L’incertezza derivante dalla fase di transizione societaria successiva al passo indietro di SwissPro – nella quale, aspettando che qualcuno compri le quote degli svizzeri, all’Olbia manca una figura dirigenziale forte di riferimento e una fonte certa di approvvigionamento – pesa inevitabilmente sul progetto sportivo. La priorità del team incaricato di sistemare i conti e rendere appetibile l’Olbia è evitare il fallimento, ma il punto interrogativo che aleggia sul club gallurese incide sulla serenità dell’ambiente e, sul piano pratico, in termini di stipendi non pagati e difficoltà a fare mercato.

Nel post partita Favarin ha rimarcato: «C’è tanto su cui lavorare dal punto di vista tattico e individuale, mi aspetto nuovi arrivi». Con una rosa farcita di giovani e con pochi elementi di categoria, l’Olbia ha poche chance di restare in Serie D. E Favarin e i suoi giocatori lo sanno. L’auspicio è che il fondo di sostegno, creato una settimana fa per finanziare le spese correnti in attesa di una nuova proprietà, abbia successo, mentre la stagione prosegue con la prima di campionato, che vedrà Ragatzu e compagni impegnati domenica in casa dell’Albalonga. «Cerchiamo di fare tesoro degli errori fatti in Coppa per preparare al meglio la partita», dice Favarin. Che intanto ha indossato l’elmetto.

