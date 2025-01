Olbia, via Totti Jr. Per la porta ecco l’ex Chieti Antignani 

Olbia. Un rinforzo tra i pali e due rescissioni all’orizzonte. La rivoluzione all’Olbia prosegue con l’ingaggio del portiere Matteo Antignani, classe 2004, svincolato fino alla firma col club gallurese, ufficializzata ieri, e gli addii di Luca La Rosa e Cristian Totti.

Cresciuto nelle giovanili del Bologna, Antignani ha esordito tra i grandi con la maglia del Chieti, con cui in Serie D nella stagione 2023/24 ha collezionato 15 presenze, ma soprattutto la scorsa estate era stato testato in ritiro dall’Olbia, che però all’epoca, con l’ex portiere campione del mondo Marco Amelia in panchina, aveva preferito non tesserarlo. In arrivo ci sarebbe un altro portiere, un over da affiancare ad Antignani e a Salvatore Di Chiara, ma prima l’Olbia dovrebbe rescindere con Rosario Rizzitano. A proposito di rescissioni è imminente quella di La Rosa, messo da parte e poi reintegrato dopo le proteste dei tifosi ma di fatto estromesso dal progetto da metà novembre: a 36 anni l’ormai ex capitano, che da giorni non si allena più con l’Olbia, di cui è stato bandiera per 8 anni, è destinato al Budoni (Eccellenza).

Ai saluti

Venendo a Totti, l’ultima convocazione del figlio d’arte (di Francesco) risale al 10 novembre: con Zé Maria, arrivato tre giorni dopo, non ha mai giocato. E, a quanto pare, mai lo farà con l’Olbia, esperienza che il “pupino”, che ha trascorso il Capodanno ai Caraibi col padre, archivierebbe con 6 presenze, tanto gossip e qualche polemica. Stando così le cose Zé Maria avrà bisogno di rinforzi a centrocampo: in difesa il reparto sarebbe al completo, mentre in attacco dopo gli acquisti degli under Edoardo Della Salandra e Dario Bernardo de Jesus la proprietà svizzera, contestata e invitata a lasciare l’Olbia insieme a Zé Maria attraverso dei fogli sparsi intorno al “Nespoli” giovedì mattina, spera di chiudere il cerchio tesserando finalmente Boubacar Kanta.

Le difficoltà economiche-finanziarie, che hanno impedito all’Olbia di saldare gli stipendi di novembre (per i quali si spera nello svincolo della fideiussione dell’anno scorso), non permettono di fare grandi acquisti, men che meno tra gli svincolati. Le avversarie, invece, si sono rinforzate tutte. A cominciare dall’Ilvamaddalena, che l’Olbia affronterà domani in trasferta nel derby-salvezza che segna la ripresa del campionato.

RIPRODUZIONE RISERVATA