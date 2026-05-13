Olbia, via al “Sardegna Rally Raid” 

Dopo l’edizione inaugurale ad Alghero, un anno fa, il Sardegna Rally Raid torna, da domani a domenica, con quartier generale al Molo Brin di Olbia. L’appuntamento firmato Ac Sassari e Motoclub Insolita Sardegna coinvolgerà circa vetture fuoristrada e moto per due eventi. Uno valido per il Campionato Italiano Cross Country Aci Sport e per i Campionati Italiani Motorally e Raid Tt Fmi, l’altro, su un percorso con speciali più lunghe, come Campionato Europeo Baja moto Fim e Candidate Event per un posto nel calendario 2027 del Campionato del Mondo Rally Raid. Al via 300 moto e una settantina di vetture (oltre a una trentina di ssv), tra cui i migliori equipaggi del panorama nazionale.

Come da regolamento, il percorso - disegnato da Tiziano Siviero - è segreto. Oggi le verifiche e, dalle 15.30 alle 18, il test pregara delle auto, a Cabu Abbas, scenario impiegato più volte dal Rally Italia Sardegna. Alle 19 la parata cittadina. Alle 8 di domani, in piazza Elena di Gallura, la partenza della 1ª tappa (400 km totali, 200 km crono), che coinvolgerà Coiluna-Loelle e Fiorentini. Sabato (450 km totali, 200 crono) toccherà al Monte Acuto, e domenica a Padru e Terranova-Sorilis (200 km totali, 100 crono), con premiazioni dalle 13, a Olbia, in piazza Elena di Gallura. ( v.ch. )

RIPRODUZIONE RISERVATA