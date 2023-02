Olbia, un’estate con 73 destinazioni  

In vendita oltre tre milioni e 700 mila posti aerei per una stagione che oltre a decollare già da fine marzo, conta di volare alto andando a toccare città come Barcellona, Bilbao, Firenze, Lilla, Madrid, Marsiglia, Nizza, Parigi Charles de Gaulle, Tolosa e Valencia di Volotea. Con quest’ultima destinazione si arriverà dunque a 28 scali raggiungibili dallo scalo olbiese. Sul fronte dei charter nuovi collegamenti con Porto, Braunschweig e Kassel. Una forte ripresa dunque dei mercati internazionali che avevano sofferto durante il periodo pandemico e che avevano fatto segnare un meno 22 percento, ma che nella stagione 2023 faranno sicuramente colmare questo gap tanto da portare i dirigenti Geasar a prevedere «una chiusura dell’anno con una crescita ingente».

«Siamo supportati da 35 compagnie, due delle quali sono nuove e sono Aer Lingus che offre un collegamento per Dublino e la compagnia di bandiera greca Aegean per un collegamento molto interessante verso la capitale greca Atene», ha aggiunto Garau.

La Geasar, società di gestione dello scalo olbiese, presenta il suo network per la stagione estiva 2023. La pandemia e i suoi strascichi sono stati lasciati alle spalle e le prospettive per il “Costa Smeralda” appaiono positive. «La stagione dell’aeroporto decollerà domenica 26 marzo, con un’ampia rete di voli composto da collegamenti per e da 73 destinazioni, di cui 54 internazionali e 19 domestiche in ben 21 Paesi», ha spiegato Mario Garau, manager dello svilippo rotte della Geasar, durante la presentazione alla presenza degli operatori del settore e dell’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro.

Le novità

La Regione

Le novità riguarderanno anche le tratte in regime di continuità territoriale: il collegamento con Milano Linate viene operato per la prima volta da Aeroitalia, mentre quello con Roma Fiumicino sarà garantito anche da Volotea. «La partenza in tutti e tre gli aeroporti dei collegamenti per Roma e Milano dimostra la capacità, la competenza e la credibilità dell'amministrazione regionale», ha detto Moro.

