Serie D.
04 ottobre 2025 alle 00:34

Olbia, una corsa contro il fallimento 

Alla vigilia della sesta giornata, che la vedrà impegnata domani al Nespoli nel derby col Latte Dolce (ore 15), l’Olbia arriva con le casse societarie vuote e due strade percorribili: o trova di corsa un nuovo proprietario o si prepara al fallimento. O magari il patron turco Murat Yilmaz, che attraverso SwissPro detiene il 70 per cento del club, riallaccia i rapporti con Roberto Sulas, l’imprenditore che ha trattato l’acquisizione delle quote in mano alla società svizzera per un mese, offrendo 700mila euro più l’accollo dei debiti. Salvo rinunciare ufficialmente giovedì, anche di fronte all’impossibilità – stando alle dichiarazioni di Sulas – di verificare la situazione debitoria dell’Olbia Calcio.

Questo è ciò che starebbe accadendo, con le parti che sono tornate a dialogare nella giornata di ieri. Posto che per avere il quadro preciso Sulas, che ha svelato di godere del sostegno dei soci di minoranza Alessandro Marino, già presidente dei bianchi, e Gian Renzo Bazzu, dovrà aspettare che vengano presentati e approvati gli ultimi due bilanci, la trattativa si sarebbe spostata dalla cifra (che a Yilmaz andrebbe anche bene), alle tempistiche del versamento dei 700mila euro. In caso di accordo si potrebbe chiudere già dopo il derby con i sassaresi, anche perché, stando così le cose, l’Olbia avrà difficoltà anche a organizzare la trasferta sul campo del Montespaccato. E non presentarsi a Roma domenica prossima potrebbe essere l’inizio della fine.

