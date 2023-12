Olbia troppo timida, il Perugia passa al nespoli 

Olbia 0

Perugia 1

Olbia (4-4-2) : Rinaldi; Zallu, Bellodi, Motolese, Montebugnoli (41’ st La Rosa); Cavuoti, Mameli (14’ st Ragatzu), Dessena, Biancu; Contini (30’ st Gennari), Scapin (41’ st Corti). In panchina Palmisani, Van der Want, Arboleda, Incerti, Zanchetta, Palomba, Arboleda, Belloni, Fabbri. Allenatore Greco.

Perugia (4-3-3) : Adamonis; Paz (20’ st Mezzoni), Angella, Vulikic, Bozzolan (35’ st Cancellieri); Torrasi (14’ st Kouan), Bartolomei, Santoro; Ricci (14’ st Seghetti), Matos, Lisi. In panchina Furlan, Bezziccheri, Dell’Orco, Acella, Cudrig, Morichelli. Allenatore Baldini.

Arbitro : Giaccaglia di Jesi.

Rete : 43’ pt Paz.

Note : ammoniti Corti, Matos e Bartolomei. Recupero: 1’ pt-3’ st. Spettatori 683.

Olbia. Contro il Perugia, l’Olbia perde tutte le certezze. E, inevitabilmente, pure la partita. La sfida del Nespoli, valida per la 16ª giornata di Serie C, la decide Paz al 43’ del primo tempo e nel secondo il Grifo deve solo gestire il vantaggio.

Compito che si rivela tutt’altro che arduo, complice la prova incolore della squadra di Leandro Greco. Contro la quarta forza del Girone B Ragatzu è tenuto inizialmente a riposo per i noti problemi a una caviglia, assenza pesante che, insieme a quella di Nanni, spiega, ma solo in parte, la prestazione. Già ai punti il Perugia si aggiudica il primo tempo della sfida con cinque tiri nello specchio della porta con (nell’ordine) Santoro, Lisi, Torrasi, Bartolomei e Ricci, anche se, a ben vedere, Rinaldi di pericoli ne corre pochi. Allo stesso modo, tra Contini, Cavuoti e Biancu l’Olbia agli umbri non fa neppure il solletico. Naturale che, prima dell’intervallo, a passare siano gli ospiti con Paz dagli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Lisi, giusto premio per la formazione che, pur senza brillare, ci ha provato di più.

In avvio di ripresa Santoro testa i riflessi di Rinaldi, mentre Dessena, dall’altra parte, spara fuori. Poi, è il momento di Ragatzu. Ma la storia non cambia. Mercoledì si recupera in casa col Rimini la gara della 14ª giornata: urge tornare alla vittoria, per levarsi come minimo dalla bassa classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA