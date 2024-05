Olbia trema, il carico è pesantissimo 

La situazione del Pronto soccorso di Olbia (e degli altri ospedali in Gallura) è presto detta: si può parlare, in vista dell’estate, di stato di emergenza sanitaria. Lo confermano i numeri che individuano nel reparto del Giovanni Paolo II una delle falle del sistema sanitario regionale.

Il Pronto soccorso olbiese passa da una media di dieci accessi giornalieri invernali a 300 estivi. E per la stagione turistica 2024 c’è una pessima novità, il carico pesantissimo di lavoro sarà sulle spalle di due soli specialisti in pianta organica (uno dal 1 luglio) e di due medici “in affitto” che potranno però occuparsi solo dei codici verdi e bianchi. Si parla di un Pronto soccorso che supera i 45mila accessi annui, gli specialisti in forza a Olbia non sono nelle condizioni di affrontare l’assalto estivo. In realtà, il presidio è entrato in una condizione di sofferenza anche nel periodo invernale, con segnalazioni alla Prefettura di Sassari delle organizzazioni sindacali. Il direttore generale della Asl, Marcello Acciaro, ha più volte denunciato la situazione all'assessorato regionale alla Sanità, rimarcando che a Cagliari si continua a considerare ordinaria una condizione che è invece, per i numeri, è una vera emergenza dell’Isola.

Nessuno può dire cosa succederà questa estate in Gallura, di sicuro sarà sovraccaricato il Pronto soccorso del Santissima Trinità di Sassari, che non può reggere il peso di Olbia. Dice la sindacalista della Cgil Fp, Jessica Cardia: «Il Giovanni Paolo II sconterà anche i problemi drammatici di reparti come quello di Radiologia. Siamo seriamente preoccupati».

RIPRODUZIONE RISERVATA