Olbia trasformata Ora sei partite da non sbagliare 

Olbia. L’Olbia che cade in casa con l’Imolese e si rialza in trasferta quattro giorni dopo contro il San Donato Tavarnelle è la stessa squadra. Con in meno Ragatzu, Emerson e Brignani, assenti martedì contro i toscani per squalifica. Ciò che rende ancora più prezioso il 2-0 al San Donato firmato da La Rosa e Dessena.

«Il gruppo è forte»

«I ragazzi hanno saputo interpretare bene tutti i momenti della gara e la vittoria ne è stata la diretta conseguenza, ma la chiave va cercata soprattutto nello spirito: avevamo qualche defezione e chi ha avuto meno spazio finora è entrato in campo nel modo giusto», esulta l’allenatore Roberto Occhiuzzi. «Questo è un gruppo forte, nessuno si sente marginale e lo dimostra con i fatti: ho giocatori che sanno adattarsi e sacrificarsi, e questa è una qualità». Che va oltre il tasso tecnico.

E fa ben sperare per il finale di campionato, nel quale l’Olbia affronterà sabato al “Nespoli” la Carrarese e a seguire, in alternanza trasferta-casa, Cesena, Alessandria, Recanatese, Reggiana e Lucchese. In un mix di scontri diretti e sfide alle “big” che richiede massima attenzione e determinazione.

Classifica corta

All’indomani della 32ª giornata di Serie C la classifica si è accorciata, con 10 formazioni in 12 punti tra i 27 della cenerentola Montevarchi e i 39 della Fermana. L’Olbia è a metà strada, a quota 34 a +3 sui playout, appaiata alla Torres ma in vantaggio per scontri diretti. La lotta è sempre più serrata. «Bisogna conquistare l’obiettivo gara dopo gara: mettiamoci in testa che ci aspetta un finale difficile», ricorda Occhiuzzi. «Ora pensiamo alla Carrarese, avversario valido e costruito per stare in alto: dobbiamo farci trovare pronti». I festeggiamenti per il successo nello scontro diretto col San Donato sono storia. «È una vittoria importante, ma non per questo siamo favoriti sulle altre nella corsa alla salvezza: mancano ancora 6 gare, sarà lunga», gli fa eco Luca La Rosa, al secondo gol in campionato. «Lo dedico a mia moglie e ai miei figli», dice il capitano della gara di martedì. «Quanto a noi, teniamo un profilo basso e continuiamo a pedalare», conclude.

