Olbia, trasferta cruciale 

Non solo Melchiorri. Tra i punti di forza dell’Ancona, avversario dell’Olbia oggi (ore 17.30), nella trasferta della 9ª giornata di ritorno di Serie C, c’è l’attaccante ex Cagliari. «L’ho incontrato in passato da avversario, merita tutta la nostra attenzione», sottolinea Roberto Occhiuzzi, «come la meritano gli altri giocatori dell’Ancona: vivere certi duelli costituirà uno stimolo anche individuale per i nostri, che sanno di dover andare a cambiare la nostra storia». Che è quella di una squadra che, dal basso del terzultimo posto, lotta per la salvezza diretta, distante 5 lunghezze. Poco importa se avrà di fronte la quarta della classe, il doppio dei punti dei galluresi (48 contro 24), il terzo migliore attacco del girone e imbattuta in casa nel 2023: al “Del Conero” l’Olbia cerca l’impresa.

Undici partite cruciali

«Sarà la prima di undici gare cruciali: ci sono ancora 33 punti in palio, abbiamo il dovere di raccoglierne il più possibile. Per questo dovremo scendere in campo con la testa giusta e riservare all'avversario tutte le attenzioni del caso», suona la carica il tecnico dei bianchi. «L’Ancona è una delle migliori squadre del campionato e gioca il miglior calcio del girone: attacco diretto e veloci ripartenze. È stata costruita con quelle caratteristiche e ha un percorso importante», prosegue Occhiuzzi. «Ha però punti di forza anche a livello individuale che dovremo essere bravi a limitare. Il morale dopo il pareggio con l'Entella è buono: c’è rammarico per non aver conquistato il bottino pieno, ma i ragazzi sono sereni per come ci sono espressi e determinati a raggiungere l’obiettivo».

Padroni di casa risoluti

Quanto lo è l’Ancona nel volersi riscattare dopo la sconfitta con la Fermana. «Fermo è un campo che non ti permette di giocare benissimo: avranno il dente avvelenato», avverte l’ex Cosenza. «Sono consapevoli di ciò che fanno e noi proveremo a giocare sulle loro consapevolezze, ripartendo dalle nostre certezze: in settimana ho visto anche in noi un blocco unico. Per un pronostico non saprei cosa dire, se non che, anche partendo in svantaggio, com’è spesso capitato, l’Olbia ha dimostrato di saper ribaltare il risultato. Ci dà forza». Top secret la formazione. «Sul piano tattico potrebbe esserci qualche variazione: abbiamo più opzioni sulle quali abbiamo lavorato», non si sbottona Occhiuzzi. Restano in Sardegna Gabrieli e Palesi per problemi fisici, Konig e Sanna, “prestati” alla Primavera, e Occhioni e Secci per scelta tecnica.