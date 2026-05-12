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13 maggio 2026 alle 00:27

Olbia tra ripescaggio e Tribunale 

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Olbia. All’indomani della retrocessione in Eccellenza dell’Olbia il direttore tecnico del club Ninni Corda prova a rilanciare parlando di ripescaggio. Privo perfino della Juniores il club gallurese non ha tuttavia grandi chance, ed è forse per questo che il dirigente nuorese avrebbe imboccato la strada per la Puglia nel tentativo di rilevare il Foggia con Roberto Felleca.

A quel punto oltre alla squadra bisognerà rifare lo staff tecnico, essendo il tecnico Daniele Livieri e soci uomini di Corda. A meno che l’Olbia fallisca. Il nodo vero è quello della proprietà targata Prosoccer: a oggi non si sa né chi ci sia dietro, né chi metta i soldi. L’imprenditore gallurese Roberto Sulas si dice pronto a rilevare la maggioranza, ma prima di firmare e pagare la prossima rata alla SwissPro, secondo il piano per il perfezionamento del passaggio di proprietà, vuole capire a quanto ammontino i debiti.

Intanto il Tribunale di Tempio ha fissato per il 21 maggio l’udienza per la vertenza di sette ex dipendenti (amministrativi e magazzinieri) che chiedono stipendi arretrati per complessivi 100mila euro. In aula per l’Olbia si presenterà la legale rappresentate Flavia Fiore, sempre che il banco non salti prima.

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