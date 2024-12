Olbia tra il mercato e il derby con l’Uri 

A dispetto dei proclami e della necessità di rinforzi espressa da Zé Maria, il mercato di riparazione dell’Olbia si sta rivelando deludente. A una settimana dalla chiusura le uniche operazioni riguardano il rientro dal Fc Pompei del 19enne Domenico Petrone e le partenze dei coetanei Cristian Bianchi e Nicolas Rizzi.

Dopo il “taglio” di Ninni Corda del mercato di occupa l’avvocato Benno Raeber, ma non è chiaro in quale direzione si stia muovendo la proprietà. «La società sa dove dobbiamo intervenire: siamo tutti d’accordo che la coperta è un po’ corta, ma io devo pensare anche al futuro dell’Olbia, non solo all’immediato, e l’obiettivo è portare giocatori con qualità», aveva detto Zé Maria alla vigilia della riapertura. Prima di accollarsi nuovi contratti c’è una squadra con trenta tesserati, di cui alcuni con ingaggi troppo alti per la Serie D, da sfoltire, così si cerca una soluzione con Cristian Anelli e Riccardo Santi, messi fuori rosa, mentre i baby Simone Pastorello, Alessandro Brancato e Cristian Totti (sparito dai radar) potrebbero seguire le sorti di Bianchi e Rizzi. Capitolo a parte per Luca La Rosa: estromesso e reintegrato dopo la contestazione dei tifosi, il capitano rischia la panchina, per cui potrebbe migrare altrove.

Quanto al portiere Rosario Rizzitano l’Olbia cerca un sostituto, e per questo avrebbe provato a riportare a casa Maarten van der Want, in forza al Tavolara in Seconda categoria, ricevendo, però, un due di picche. Da qui al derby-salvezza con l’Atletico Uri l’unico rinforzo potrebbe essere allora Guido Tamponi: il nuovo aiuto preparatore atletico destinato al recupero infortuni è stato ufficializzato martedì, col tecnico dell’U17 Diego Di Gennaro.

