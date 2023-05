Olbia tra Bellucci, Greco e Villa 

Olbia. Claudio Bellucci, Leandro Greco e Alberto Villa: sono gli allenatori accostati alla panchina dell’Olbia nelle ultime ore. Tecnici giovani e ambiziosi, dai profili in linea col progetto del club gallurese, che sarebbero stati contattati dal direttore sportivo Tomaso Tatti in vista di una scelta sempre più prossima: le riserve sul successore di Roberto Occhiuzzi potrebbero essere sciolte già questa settimana.

Dalla sua Bellucci, romano, classe 1975, ex attaccante di Sampdoria e Napoli, ha l’esperienza alla guida tecnica delle giovanili dei blucerchiati e della prima squadra ligure come collaboratore di Walter Zenga, di primo allenatore in Serie C di Arezzo e Albissola, con cui ha affrontato l’Olbia nel 2018, e soprattutto quella sulla panchina del Cagliari nella stagione 2021/22 come vice di Walter Mazzarri. Un’avventura terminata anzitempo, causa esonero, che ha consentito tuttavia a Bellucci di guadagnare la stima dell’ambiente rossoblù. Discorso diverso per Greco, romano pure lui, 37 anni a luglio, ex centrocampista di Roma e Cosenza e oggi secondo di Pierpaolo Bisoli in B al Sudtirol, squadra ha guidato da primo allenatore per 3 turni a inizio stagione.

Infine Villa, classe 1979, lombardo, che dopo una carriera da attaccante ha debuttato come allenatore a Gallipoli in Eccellenza. A seguire le stagioni da vice tra Carpi, Viterbese e Catanzaro e, nella stagione appena conclusa, l’esordio da primo allenatore tra i professionisti alla Pergolettese, arrivata al primo turno dei playoff di C. Chissà che non esca da questa terna il nome di chi guiderà i bianchi il prossimo anno, l’ottavo consecutivo in C. Un campionato che cinque tifosi (notizia di ieri) non potranno seguire perché colpiti da Daspo, tre per un anno, uno per 2 e uno per 5, per aver tenuto, in concorso con altri ultras, condotte pericolose in occasione dell’incontro Ancona-Olbia dello scorso febbraio.

