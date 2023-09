Olbia-Torres, il super derby visto dall'alto 

Ieri l’Olbia ha aperto la prevendita dei biglietti per il derby con la Torres. Che, salvo clamorose soprese dell’ultima ora, si giocherà al “Nespoli” sabato alle 20.45. La possibilità di un anticipo a venerdì per evitare la concomitanza con l’ordinazione del nuovo vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias è molto esigua.

L’attesa

Ma l’ultima parola spetterà al Gos, che oggi potrebbe decidere che la situazione è ad alto rischio, essendo le forze dell’ordine impegnate sabato su due fronti. E allora, se non dovesse scattare l’anticipo della sfida delle sfide di 24 ore, la gara valida per la 3ª giornata del campionato di Serie C potrebbe essere giocata a porte chiuse. Se ne saprà di più in giornata. Intanto, l’Olbia ha ripreso ad allenarsi forte. Archiviato il successo esterno sulla Vis Pesaro, secondo di fila dopo l’exploit casalingo col Cesena, la squadra di Leandro Greco è tornata al lavoro lunedì al Geovillage: tutti presenti tranne Lorenzo Boganini, che proprio lunedì si è sottoposto all’intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, e per il quale la stagione è praticamente persa, e Davide Mordini, che attende l’esito della risonanza per capire l’entità dell’infortunio muscolare riportato venerdì scorso contro la Vis Pesaro. Per gli altri, la preparazione del derby procede secondo programma: i bianchi sono tornati in campo ieri mattina, e lo stesso faranno oggi.

L’attenzione è massima, e in questo Greco ci sta andando giù pesante, cercando di isolare il gruppo da qualunque tipo di distrazione. Compresa la telenovela dell’anticipo sì, anticipo no, che sta tenendo col fiato sospeso la piazza. Sulla carta, i sassaresi partono favoriti per organico e ambizioni. Precedenti alla mano, però, la stagione passata, del ritorno tra i professionisti della Torres, ha premiato i galluresi, vittoriosi in Coppa Italia, artefici di un clamoroso pareggio strappato nel recupero all’andata, in trasferta, e di un successo al ritorno, in casa. Grande protagonista dei confronti in campionato, manco a dirlo, Daniele Ragatzu, che sarà l’osservato speciale dell’avversario. È curioso, piuttosto, che Olbia e Torres si affrontino per la prima volta quest’anno da prime in classifica, entrambe a punteggio pieno nel girone B accanto alla Carrarese, costruita per il salto di categoria. Ma dice bene Greco: «Questi 6 punti non devono farci pensare che siamo diventati bravi tutto a un tratto: il percorso è lungo», avverte l’allenatore dei bianchi. Che magari non teme cali di concentrazione dei suoi, ma che pure, in vista del derby, continuerà a martellarli.

RIPRODUZIONE RISERVATA