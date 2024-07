Olbia sull’orlo del burrone 

Olbia. A fugare ogni dubbio sull’Olbia arriva la Covisod, che a dispetto della rassicurazioni avanzate fino all’ultimo dal presidente Guido Surace boccia la società su tutti i fronti e le notifica la non ammissione al campionato di Serie D per aver presentato una domanda incompleta del pagamento degli stipendi di marzo, aprile e maggio dell’ultimo torneo di Serie C (come certificato dalla Covisoc), ma anche delle tasse di iscrizione e della fidejussione.

La nota

La comunicazione è arrivata ieri, via pec, in sede, dove a leggerla, tra lo stupito e l’incredulo, c’era solo il segretario sportivo, in attesa, come gli altri dipendenti amministrativi e sportivi del club, degli stipendi arretrati: per inciso, anche i consulenti di SwissPro per il calcio, Nicola Bignotti e Ninni Corda, sono indietro di tre mensilità. Volendo si potrebbe presentare ricorso contro la mancata ammissione entro le 14 del 22 luglio. Ma a che pro? L’Olbia targata SwissPro non ha un quattrino, altrimenti non avrebbe affidato i pagamenti necessari per l’iscrizione alla Serie D ad Alessandro Nuccilli, l’imprenditore romano noto per aver provato a entrare in molti club italiani e per il caso Pavia, rilevato nel 2016 con la promessa di iscriverlo alla Lega Pro: peccato che quell’anno la squadra fu radiata dalla Figc e costretta a ripartire dall’Eccellenza. E peccato anche che dell’operazione Nuccilli, Surace e soci abbiano tenuto all’oscuro tutti, a partire da Bignotti e Corda.

La squadra

C'è anche da dire che a 40 giorni dall’inizio della stagione sportiva, al via il 25 agosto con la Coppa Italia, l’Olbia non ha allenatore né giocatori né, tantomeno, un direttore sportivo. Il baratro è, così, a un passo. A meno che Surace e gli altri membri del board di SwissPro, proprietaria al 70 per cento delle quote societarie, non si facciano da parte affidando la gestione della delicata situazione ad altri. E qui cascano Alessandro Marino e Roberto Felleca. L’ex presidente è socio di minoranza dell’Olbia ma anche consigliere federale e come tale, in caso di ricorso supportato da presupposti validi di solvibilità, avrebbe voce in Lega. Quanto all’imprenditore selargino, dopo il tira e molla culminato nell’interruzione di ogni contatto nella settimana dell’iscrizione, potrebbe rientrare in corsa per occuparsi della stagione sportiva dalla a alla z, pagando l’iscrizione e garantendo la fideiussione per complessivi 52.500 euro: a tal proposito pare che Surace in persona abbia ripreso il dialogo con lui. Nonostante le resistenze dell’altro socio di peso di SwissPro, l’avvocato Benno Räber, sicuro di poter risolvere tutto da solo.

Le mensilità

Resta la grana degli stipendi dei dipendenti sportivi, per una cifra intorno ai 280mila euro, anche se da pagare, grazie al credito d’imposta, ne resterebbero solo 220mila: o si trovano i soldi entro la settimana, o si convincono giocatori e staff tecnico a firmare le liberatorie in attesa che a settembre si svincoli la fidejussione che ne salderà le spettanze. Più facile la prima che la seconda. Che è tutto dire.

