Olbia sull’orlo del baratro 

Olbia. Ninni Corda resta al timone dell’area tecnica dell’Olbia. «Dopo la sconfitta con la Scafatese volevo dimettermi, poi ho parlato con la squadra e ho deciso che non restava che tornare al lavoro, tutti insieme, più determinati che mai: vogliamo salvarci», confessa a freddo il dirigente nuorese.

Dietrofront

La notte ha portato consiglio e le dimissioni di Corda, pronte per essere consegnate alla legale rappresentante del club gallurese Flavia Fiore, sono rimaste nel cassetto. A 24 ore dalla decisione, comunicata ai pochi fedelissimi, di rinunciare all’incarico assunto a metà dello scorso gennaio con l’acquisizione dell’Olbia dalla società ProSoccer, è arrivato il dietrofront.

Domenica, dopo il triplice fischio della gara esterna con la Scafatese persa 4-1, Corda aveva fatto sapere che entro sera si sarebbe dimesso. Dal momento del ritorno a Olbia si è reso però irreperibile fino al pomeriggio di ieri, in cui, come se nulla fosse, ha invitato giocatori e staff tecnico a presentarsi puntuali alla ripresa degli allenamenti di oggi.

Il confronto

«Domenica ero abbastanza avvelenato e ho pensato seriamente alle dimissioni. A caldo ero molto determinato», spiega Corda. «Il giorno dopo, però, confrontandomi col gruppo e riscontrando che esiste la volontà di superare questo momento negativo, ho capito che c’era solo da lavorare con maggiore impegno per provare a raggiungere l’obiettivo della salvezza, che sarebbe un traguardo straordinario. Non si molla nulla, ci sono 9 punti a disposizione e faremo di tutto per conquistarli».

L’abisso

Anche perché il rischio retrocessione diretta è dietro l’angolo. La sconfitta subita dalla capolista ha fatto scivolare i galluresi al penultimo posto con 29 punti: se il campionato di Serie D finisse oggi l’Olbia sarebbe in Eccellenza.

Tuttavia al termine della stagione regolare mancano tre giornate e riconquistare i playout è possibile. Oltre a fare punti al Nespoli domenica contro la vice primatista Trastevere, poi con l’Anzio e a Tertenia nel derby con la Costa Orientale Sarda nell’ultima giornata, i bianchi dovranno confidare in un passo falso del Real Monterotondo, che grazie al successo contro il Cassino li ha scavalcati agganciando il Montespaccato a quota 30. A ciò si aggiunga che per giocarsi la conferma della categoria agli spareggi il gap rispetto alla tredicesima, oggi l’Anzio con 38 punti, non deve superare i 7 punti.

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