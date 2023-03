“Olbia, stratificazioni”, con Costantino Pes da oggi a Pirri 

Uno sguardo giocoso scruta la città che cambia, che si stratifica, che nel suo moto perpetuo assume forme nuove ma non cela le tracce, tangibili, del suo passato. Costantino Pes, antropologo culturale e orientalista - studioso di cultura giapponese e traduttore di numerosi autori - Olbia la racconta attraverso gli scatti di un cellulare, istantanee che colgono tutte le contraddizioni di una città esplosa demograficamente negli anni ottanta e che avanza a suon di inurbazioni e rigenerazioni urbane. Uno studio per immagini “Olbia, stratificazioni”, che sarà presentato stasera alle 18, nella sede (via Santa Maria Chiara 24/a) di Hermaea a Pirri, spazio gestito da Elisabetta Gaudina e Lucia Putzu.

Un microprogetto, finanziato grazie a un fondo regionale, partito da circa 200 immagini, realizzate in tre anni, che, ha detta dell’autore, sono diventate in maniera del tutto autonoma una sorta di piccola mappatura cittadina. Nelle foto è il taglio surreale, dissonante, che esalta, e allo stesso tempo smorza, tutti gli aspetti problematici del territorio. «L’idea che sottende alla foto è quella di utilizzare l’umorismo - commenta Pes, da diversi anni stabilitosi a Olbia, dove insegna al Liceo classico Gramsci – per raccontare anche cose che tanto giocose non sono, lo stato dei canali, l’abusivismo». Diversi i piani di lettura della narrazione fotografica. «Queste stratificazioni vogliono descrivere un tentativo di capire, di rapportarsi con una città, ma il fatto che, in genere, non appaiano persone lo rende quasi un lavoro archeologico – spiega Pes - in cui ci restano le tracce delle azioni ma non le persone stesse che le hanno compiute. Chi osserva si muove per queste vie e le documenta”. I dettagli, gli elementi antropici o naturali, sono colti senza filtri. Accogliere ciò che lo sguardo cattura, senza scartare niente, l’essenza della scienza antropologica. «Un altro aspetto è il non rifiutare niente; utilizzare qualunque elemento che ci si presenti davanti agli occhi come interessante è tipico dell’approccio antropologico alle cose - conclude Pes, ringraziando l’Associazione Hermaea per l’opportunità di presentare il racconto - L’antropologia si mette in dialogo e accetta qualunque indizio, anche quelli apparentemente più irrilevanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA