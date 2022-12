Olbia stordita nella giostra del gol 

Pontedera 5

Olbia 4

Pontedera (4-3-1-2) : Stancampiano; Perretta, Shiba, Espeche, Martinelli (27’ st Somma); Catanese (41’ st Bonfanti), Guidi (27’ st Izzillo), Aurelio; Benedetti; Mutton (35’ st Fantacci), Cioffi. In panchina Vivoli, Tonelli, Pretato, Petrović, Di Bella, Casadidio, De Ioannon, Tripoli, Marcandalli. Allenatore Canzi.

Olbia (3-5-2) : Van der Want; Brignani, Bellodi, Travaglini (45’ st Babbi); Sueva (1’ st Contini), Incerti (20’ st Konig), La Rosa, Biancu, Fabbri; Ragatzu (41’ st Sperotto), Nanni. In panchina Di Giorgio, Gabrieli, Emerson, Secci, Occhioni, Zanchetta, Sanna, Minala, Finocchi. Allenatore Occhiuzzi.

Arbitro : Marotta di Sapri.

Reti : nel primo tempo, 2’ e 41’ Mutton, 21’ Fabbri, 38’ Shiba, 45’ Nanni; nella ripresa, 16’ Bellodi, 22’ Biancu, 35’ Mutton, 43’ Perretta.

Note : ammoniti Perretta (P), Incerti, Bellodi, Travaglini, Konig (O). Recupero 1’ pt-3’ st. Spettatori circa 400.

L’Olbia passa dal paradiso della vittoria e dall’essere a un passo dalla zona salvezza all’inferno della sconfitta e dell’ultimo posto in classifica. In 8’. Tanto basta al Pontedera per ribaltare in dirittura d’arrivo e vincere la sfida del “Mannucci”. Il risultato è devastante per la squadra di Roberto Occhiuzzi, che nel match che inaugura il girone di ritorno, prima della sosta invernale, offre una delle prove più spettacolari della stagione. La più prolifica in termini di gol. L’avvio è traumatico: al 2’ il Pontedera passa con Mutton. L’Olbia ci mette un po’ per riprendersi e all’8’ i toscani sfiorano il raddoppio con Mutton (ancora lui) dagli sviluppi di una punizione. I galluresi si svegliano, colpendo prima l’incrocio dei pali con Nanni (18’), poi pareggiando i conti con Fabbri su assist di Ragatzu (21’). Superata la mezz’ora, vanno vicino al vantaggio con Incerti, quindi, ci prova Bellodi, senza fortuna, da palla inattiva.

Van der Want con i pugni dall’altra parte su Aurelio, al 36’, e Pontedera di nuovo avanti con Shiba, che al 38’, nell’area piccola, raccoglie il suggerimento di Aurelio per infilare l’estremo dei bianchi. Segue il tris dei granata, firmato da Mutton al 41’, e il gol dal limite di Nanni, che al 45’ manda le squadre negli spogliatoi sul 3-2.

La ripresa

Stancampiano si supera deviando verso la bandiera la conclusione di Biancu (11’), ma al 16’ nulla può contro Bellodi, che da corner sigla il 3-3. I galluresi ci credono, e al 22’ operano il sorpasso in ripartenza con Biancu. Salgono in cattedra i portieri, con Stancampiano che al 30’ si oppone a Ragatzu su punizione e Van der Want che neutralizza Izzillo al 33’, ma l’olandese dell’Olbia si arrende a Mutton, al 35’ in scivolata, e crolla al cospetto di Perretta al 43’, subendo il 5-4 che condanna la sua squadra. «Una sconfitta incredibile: di buono tengo lo spirito, anche se è mancato equilibrio in campo e in diverse situazioni ha prevalso l'ansia», si rammarica Occhiuzzi, «abbiamo disputato una prima parte di stagione deludente, e mi prendo le responsabilità per questo, però la squadra è viva e ha i valori per tirarsi fuori da questa classifica».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata