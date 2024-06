Olbia, speranze di ripescaggio ridotte al lumicino 

Escluse le semifinaliste dei playoff, che hanno tempo fino all’11 giugno, tutte le aventi diritto hanno presentato la domanda di iscrizione al campionato di Serie C entro la scadenza di martedì, e a rischio ci sarebbe solo l’Ancona, in ritardo con gli stipendi.

Co.Vi.So.C. e Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi esamineranno il carteggio prodotto dalle società ed entro il 10 giugno si esprimeranno sulle ammissioni, ma la sensazione è che non ci saranno troppi posti disponibili per il ripescaggio, che in pole vede Milan U23, Recanatese e Siracusa, e che le possibilità dell’Olbia di tornare immediatamente in C dopo la retrocessione diretta di aprile siano pari a zero, nonostante la proprietà svizzera abbia pronta la domanda di ripescaggio e il milione di euro necessario. Queste le priorità che, insieme alla ristrutturazione del debito ereditato dalla precedente gestione, hanno impegnato buona parte delle attenzioni e delle risorse di SwissPro, così, se da un lato l’Olbia ha tempo fino al 10 luglio per saldare gli stipendi e iscriversi alla D, dall’altro deve affrontare le sollecitazioni di tesserati e dipendenti sui pagamenti. Intanto è iniziato il casting per l’allenatore, Ragatzu è stato sondato dall’Ilvamaddalena in D e in C Bellodi si avvicina al Latina.

