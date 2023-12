Quello che sta per concludersi è un anno da brindisi per il turismo in Sardegna. Quasi mezzo milione di passeggeri in più nei tre aeroporti, +6% nei porti, dato trascinato dall’Isola Bianca di Olbia. Numeri al centro, proprio nella città gallurese, del meeting sull’industria delle vacanze. A Cagliari le associazioni di categoria polemizzano sull’utilizzo dei fondi incassati dal Comune con la tassa di soggiorno.

